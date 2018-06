Pahor će mandat dati Janši, ali...

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u četvrtak nakon razgovora s Janezom Janšom, kojemu namjerava dati mandat za sastav nove vlade, da u sadašnjoj situaciji ne vidi razloga zašto mandat ne dati izbornom pobjedniku, ali je dopustio da dođe do situacije u kojoj bi vladu formirala neka druga većina

No, Pahor je dodao da do takvog eventualnog razvoja događaja nema razloga sumnjati da su mogući pregovori u kojima će Janša uspjeti sastaviti vladu, a tome procesu treba dati dovoljno vremena, uz razumljivu diskretnost sudionika, ali i transparentnost cijelog političkog procesa.

S mogućnošću da dođe do situacije u kojoj će njegova stranka ostati izvan vlade složio se i Janša, ali upozorio da ona ne bi bila stabilna i da se ne bi zasnivala na usklađenom programu jer je riječ o strankama različitog profila. "Ako netko sakupi većinu mimo pregovora temeljenih na programima i onda predloži kandidata za mandatarra nove vlade, onda će biti jasno da inzistirati na mandatarskoj ulozi nema smisla", kazao je Janša.

Janša je rekao da se s time slaže te da je on, kao izborni pobjednik sa svojom Slovenskom demokratskom strankom (SDS) koja je dobila 25 zastupničkih mjesta i relativnu većinu u novom parlamentu, spreman za razgovore sa svim parlamentarnim strankama o stabilnoj vladi koja je odmah početi rješavati realne probleme.

Odgovorio je, iako ne sasvim jasno i razumljivo, na pitanje bi li bio spreman da njegova stranka bude uključena u neku koaliciju, a da on ne bude predsjednik vlade, ako bi došlo do takvih zahtjeva i situacije u predstojećim pregovorima političkih stranaka. Janša je odgovorio da je njegova stranka za razliku od ostalih jedina koja na svim izborima osvaja više od 10 posto glasova, da ima stabilno biračko tijelo i članove vodstva od kojih će neki "biti predsjednici vlada" u Sloveniji u desetljećima koja dolaze. "Ako dođe do takve situacije, ja svakako nisam jedina opcija u stranci", kazao je Janša.