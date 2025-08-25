OPET RASTE TEMPERATURA

Ovaj tjedan bit će opet pravi ljetni, ali neke bi ipak mogli oprati pljuskovi

M.Č.

25.08.2025 u 07:06

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
Bionic
Reading

Početak novog radnog tjedna obilježit će stabilno i pretežno suho vrijeme. Dan će biti sunčan i razmjerno topao, no ujutro će biti osjetno svježije, osobito u unutrašnjosti, gdje se lokalno očekuje i magla

U istočnim krajevima Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme uz povremene prolazne oblake. U jutarnjim satima može se pojaviti kratkotrajna magla, a vjetar će biti slab. Temperature će se kretati od 8 do 10 °C ujutro, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti oko 25 °C, prenosi HRT.

Vrlo slični uvjeti očekuju se i u središnjim područjima – pretežno vedro i sunčano, uz mogućnost jutarnje magle na nekim lokalitetima. Vjetar će biti slab, jutarnja temperatura oko 10 °C, a dnevna do 25 °C.

Jutarnja magla bit će česta u gorju

U kotlinama gorskih predjela jutarnja magla bit će učestalija, a upravo će ondje jutro biti najhladnije. Tijekom dana očekuje se pretežno vedro i sunčano.

Na sjevernom Jadranu bit će vedro, a uz obalu će puhati umjerena bura, ispod Velebita u početku s jakim udarima. Poslijepodne vjetar okreće na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 25 °C, dok će na sjevernom Jadranu doseći i oko 27 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije tijekom poslijepodneva očekuje se razvoj oblaka, uz malu vjerojatnost za kratkotrajni lokalni pljusak. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a kasnije u danu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

More će biti malo valovito. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će oko 15 °C, a uz obalu oko 20 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti do 29 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano, iako u noći i u jutarnjim satima još može biti nešto oblaka. U Konavlima je, uz dnevni razvoj oblaka, moguć i kratkotrajni poslijepodnevni pljusak. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura uz obalu bit će između 20 i 22 °C, a najviša dnevna oko 28 °C.

vezane vijesti

Porast temperature

U unutrašnjosti zemlje idućih dana očekuje se uglavnom sunčano vrijeme, uz mogućnost pojave jutarnje magle. U srijedu će u zapadnim područjima biti nešto više oblaka, a povremeno može pasti i vrlo slaba kiša. Vjetar će u utorak biti slab, a zatim će jačati jugozapadnjak i južni vjetar. Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, posebno dnevna.

Na Jadranu će prevladavati sunčano i suho vrijeme uz mnogo topline. Tek ponegdje u srijedu može biti oblačnije, ponajprije na sjevernom dijelu, gdje postoji mogućnost za lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a sredinom tjedna na sjeveru će zapuhati jugo koje će se potom širiti i prema Dalmaciji.

Kako je prognozirao za HRT meteorolog Tomislav Kozarić, osobito u drugom dijelu tjedna očekuje se daljnji porast temperature i pretežito sunčano vrijeme.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TKO ĆE BITI JAMAC?

TKO ĆE BITI JAMAC?

Lavrov iznio ruske uvjete za kraj rata: Evo što traže
s obitelji u istri

s obitelji u istri

U Hrvatsku stigao jedan od najmoćnijih političara na svijetu
kbc sestre milosrdnice

kbc sestre milosrdnice

Beroš opet želi posao u bolnici, ministrica Hrstić: Ne znam čije su prijave stigle

najpopularnije

Još vijesti