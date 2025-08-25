Ovaj tjedan bit će opet pravi ljetni, ali neke bi ipak mogli oprati pljuskovi

U istočnim krajevima Hrvatske prevladavat će sunčano vrijeme uz povremene prolazne oblake. U jutarnjim satima može se pojaviti kratkotrajna magla, a vjetar će biti slab. Temperature će se kretati od 8 do 10 °C ujutro, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti oko 25 °C, prenosi HRT.

Vrlo slični uvjeti očekuju se i u središnjim područjima – pretežno vedro i sunčano, uz mogućnost jutarnje magle na nekim lokalitetima. Vjetar će biti slab, jutarnja temperatura oko 10 °C, a dnevna do 25 °C.

Jutarnja magla bit će česta u gorju

U kotlinama gorskih predjela jutarnja magla bit će učestalija, a upravo će ondje jutro biti najhladnije. Tijekom dana očekuje se pretežno vedro i sunčano.

Na sjevernom Jadranu bit će vedro, a uz obalu će puhati umjerena bura, ispod Velebita u početku s jakim udarima. Poslijepodne vjetar okreće na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 25 °C, dok će na sjevernom Jadranu doseći i oko 27 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije tijekom poslijepodneva očekuje se razvoj oblaka, uz malu vjerojatnost za kratkotrajni lokalni pljusak. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a kasnije u danu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

More će biti malo valovito. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će oko 15 °C, a uz obalu oko 20 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti do 29 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano, iako u noći i u jutarnjim satima još može biti nešto oblaka. U Konavlima je, uz dnevni razvoj oblaka, moguć i kratkotrajni poslijepodnevni pljusak. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura uz obalu bit će između 20 i 22 °C, a najviša dnevna oko 28 °C.