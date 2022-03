Otvoreno: Treba li početi stvarati osobne zalihe hrane?

Poskupljenje goriva postalo je naša svakodnevica. Jesmo li u stanju izdržati takve financijske udare? Oni će se neupitno odraziti na vrlo široku lepezu proizvoda i usluga. Veliki udio u našim mjesečnim troškovima predstavlja kupnja hrane. Kako nas država može zaštititi? Koje će biti daljnje posljedice rata u Ukrajini i kako će to utjecati na naše živote?

'Mi problem osjećamo već duže vrijeme, a mjere Vlade su najavljene za primjenu od 1. travnja. Mi evo ovdje sjedimo i razgovaramo sredinom ožujka, već znamo 20-ak dana što se događa u našem susjedstvu i ne znamo u kojem smjeru to ide, samo svi skupa vidimo da ne ide u dobrom smjeru. Bojim se zakašnjelih reakcija jer kada velimo da Vlada prati, Vlada prati i povećanje cijene plavog dizela. Plavi dizel je prošle godine bio 50 posto sadašnje cijene tako da ova pomoć najavljena poljoprivredi od ukupnih 4,8 milijardi je 200 milijuna kuna je 5 posto. To znači da 200 milijuna kuna podijeljeno na 88.000 poljoprivrednih gospodarstava ispada da svatko prosječno treba dobiti 300 eura. To vam je količina plavog dizela koji jedan traktor sa šesterobraznim plugom potroši za 5 radnih sati. To je ta pomoć. Kad se kaže u medijima pomoć od 200 milijuna kuna to djeluje puno, no to je kap u moru+, objasnio je Kušeković.

Smatra kako bi država trebala intervenirati tako da djelomično ugovara proizvodnju za određenu količinu strateških poljoprivrednih sirovina.

'Taj novac koji je predviđen da se podijeli u širinu možda bi bilo dobro da se usmjeri ciljano na određene proizvođače primjerice kukuruza ili pšenice i da se maksimalizira cijena te sirovine. Kad kažete da nemamo problem od nestašice jer proizvodimo 150 posto ili 200 posto od potrebe - ja nisam siguran da imamo puna skladišta kukuruza i pšenice jer znamo da je lani veliki dio kukuruza išao s polja u izvoz. Treba ostaviti stočnu hranu na domaćem tržištu, a ne kad poraste cijena onda ju uvozimo Slušamo izjavu ministrice da ćemo sada puniti skladišta pšenicom koja je 450 eura tona. Ne vidim razlog da se ne maksimalizira cijena pšenica recimo na 2 kune, bili bi svi mirniji i sigurniji. Nema potrebe da mi spašavamo svijet i Europu jer smo mi samo 0,7 posto poljoprivredne proizvodnje EU-a. Ne moramo mi biti ti koji ćemo spašavati globalnu situaciju', smatra Kušeković.