Otvoreno o akciji USKOK-a i lovačkim uvjerenjima: 'Mi smo snalažljivi narod'

Ivica Budor je objasnio što je to lovački ispit i kako se on polaže. 'To nije zanimanje, to nije posao, to je trebao biti hobi, aktivnost, koja se s vremenom i zbog nekih zakonodavnih okvira, svela na dosta obveza, tako da i lovački ispit nije ili ne bi trebao biti jednostavan. Ako se vratimo ne tako daleko u prošlost, da biste postali lovac morali ste stažirati dvije godine, pa godinu dana, da bi negdje u 2006. taj lovački staž i stažiranje bilo ukinuto i praktički se počelo polagati samo na temelju predavanja', rekao je Budor.

Program osposobljavanja za lovca ima 125 sati, 90 sati ima teoretske nastave, 35 sati ima praktične nastave.