Otvoreno o govoru mržnje: Grijeh se nikad nije bolje prodavao nego sada

'Ta dva sustava su negdje u ravnoteži. Kada se ta ravnoteža poremeti, onda takva osoba više nije 10%, 20% ili 30% destruktivna nego 70%, 80%. Zgradu je teško izgraditi, treba puno ljudi, no vrlo je lako srušiti. Destrukcija je primamljivo područje jer tu su svi kreativni, tu su svi pobjednici. Napasti nekog, poniziti nekoga, napisati neku laž, to osam milijardi ljudi radi vrlo efikasno. Napraviti nešto dobro, za to treba edukacija, sposobnosti, motivi', navodi Bagarić i dodaje da kad se otvori prostor mržnji, to znamo i kroz užasne političke pokrete koji su postojali u prošlosti, onda dođe do plamena koji se vrlo teško zaustavlja.

Ako govorimo o mržnji u virtualnom svijetu, nastavio je psihijatar, onda se zbilja u našoj civilizaciji otvorio jedan veliki požar destrukcije koji treba intenzivno zaustavljati jer posljedice mogu biti katastrofalne za pojedince, obitelji, grupe i cijelo društvo. Kada je riječ o modernom dobu, govor mržnje često se plasira i zapravo dolazi iz anonimnosti. Bagarić je rekao da su se dosad razvijali obrasci kako da se to nadzire, kontrolira, upravlja, odnosno kako da se smanjuje šteta.

'Međutim, sad s otvaranjem tih dostignuća, odjednom smo dobili opciju da više nema nadzora, nema kontrole. To postaje još opasnije', dodao je.