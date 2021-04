Otvorenje sljemenske žičare zapelo zbog buke

Otvorenje sljemenske žičare zapelo je zbog buke, a u Gradu Zagrebu tvrde da se s dozvolom namjerno odugovlači zbog izbora, piše u petak Jutarnji list.

Zbog izvješća o mjerenju buke kasni izdavanje devete uporabne dozvole za projekt sljemenske žičare, koja obuhvaća donju postaju, kutnu postaju i stupove na trasi, a za koju Gradu Zagrebu ni Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata niti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture već više od mjesec dana nisu dali mišljenje.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tvrde da "buka" nije u njihovoj domeni. Pitanje buke nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno ne spada u prometnu infrastrukturu, rekao je ministar Oleg Butković.

Na njih ih je, kažu u Gradu Zagrebu, isprva uputila Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata i to kako bi dobili mišljenje je li ta tema u domeni takozvane prometne infrastrukture, no ovih su im dana odgovorili da će to morati rješavati s Ministarstvom zdravstva.