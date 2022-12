Otvoren prvi njemački LNG terminal

U sjevernonjemačkoj luci Wilhelmshaven je otvoren prvi njemački terminal za ukapljeni plin (LNG) a kancelar Olaf Scholz je tom prilikom rekao kako će ovaj terminal smanjiti njemačku ovisnost o ruskom plinu

„Ovim i ostalim LNG terminalima koji su u gradnji, Njemačka će postati neovisna od ruskog plina iz plinovoda“, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz prilikom otvaranja LNG terminala u Wilhelmshavenu na sjeverozapadu Njemačke.

Njemački kancelar je pohvalio brzu izgradnju terminala za ukapljeni plin koji bi trebali zamijeniti isporuke zemnog plina iz Rusije.

„Još do prije koji mjesec je bilo nezamislivo da ćemo do kraja godine direktno uvoziti ukapljeni plin. To je najavljena brzina kojom želimo izgraditi potrebnu infrastrukturu“, rekao je Scholz.