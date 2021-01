Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je za Dnevnik Nove TV popuštanje epidemioloških mjera od 1. veljače, odgovarajući i na pitanje zašto nije dopušteno izdavanje kava za van ugostiteljskim objektima kako bi koliko-toliko krenuli s radom

"To je mjera koja traje već dva mjeseca. Neke objekte smo ostavili otvorenima, poput benzinskih, pekarnica, kioska... no ne zbog kave za van, ali većina njih je i ranije to prodavala", rekao je Božinović za Dnevnik Nove TV.

Iz Glasa poduzetnika kažu da je to diskriminacija, no Božinović kaže kako to nije diskriminacija prema kafićima. "Otvaranje mogućnosti kafićima da izdaju kavu za van je praktički otvaranje kafića", rekao je Božinović.

Neke teretane i ugostiteljski objekti najavljuju da će usprkos mjerama otvoriti, spominje se i izlaženje na ulice, prosvjedi. "Nadam se da neće do toga doći", kaže ministar te dodaje kako se razgovara s poduzetnicima.