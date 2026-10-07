Otpad u Sisku opasniji nego što se mislio: Razine žive debelo iznad dopuštene?

Istragu je preuzelo Općinsko državno odvjetništvo u Sisku pa je službenih detalja malo. No, u javnost dolazi sve više detalja koji su godinama bili 'javna tajna', poput toga da se na području na kojem se trebaju graditi Terme Jodno, bacao otpad iz nekadašnje kemijske tvornice Radonja.

Prve analize govore o povećanoj količini žive, a kako Večernji list neslužbeno doznaje, tijekom očevida je prijenosnim aparatima za mjerenje kakvoće zraka utvrđena kratkotrajna prekomjerna emisija određenih tvari, zbog čega se i sam očevid provodi izuzetno oprezno.

Da je na tom području pronađen opasni otpad, potvrdili su za Večernji list iz tvrtke Tehnika d.d., izvođača radova na izgradnji Termi Jadno. Istaknuli su kako je pronađen zakopani otpad, nakon čega su provedene analize sastava, a preliminarni rezultati pokazali su da se radi o opasnom otpadu. O tome su, sukladno zakonu, obavijestili investitora, stručni nadzor i Državni inspektorat, dok su radovi na gradilištu, napominju, privremeno obustavljeni.

Neslužbene informacije govore da su u uzorcima pronađene visoke koncentracije žive, koje navodno premašuju dopuštene razine i do tisuću puta.

Večernji list razgovarao je s bivšim radnicima Radonje, odnosno Herbosa kako je tvrtka preimenovana 1991. godine, koji su potvrdili kako je tamo godinama bacan otpad, među kojima je i onaj koji je ostao iza proizvodnje fungicida Radosan, koji sadrži živu.

'Taj je fungicid bio jako učinkovit, ali sadržavao je živu. A ta graba, na čijoj se lokaciji grade terme, služila je upravo za bacanje svakojakog otpada iz proizvodnog procesa Radonje', rekli su bivši radnici i dodali kako je na kraju sav otpad prekriven građevinskim materijalom i zatrpan zemljom.

Iako u Sisačko-moslavačkoj županiji tvrde da nisu imali naznaka da se na lokaciji gradilišta nalazio otpad, Geomehanički elaborat iz lipnja 2023. pokazuje upravo suprotno. Na dvije od tri probne bušotine na lokaciji budućih Termin pronađen je plastični i građevinski otpad.

Zanimljivo, kemijska analiza otpada tada nije rađena jer ona nije bila obuhvaćena elaboratom. No, jasno je da se već tada znalo da na tom području postoji zakopani otpad. Dodatno zabrinjava što je u sklopu izrade geomehaničkog elaborata otkriveno kako su u bušotinama pronađene i podzemne vode.

Sad je sve na istražiteljima

Općinsko državno odvjetništvo bi, nakon što se utvrdi kakav je otpad pronađen na samoj lokaciji, trebalo naložiti daljnje otkopavanje i stručnu analizu otpada na toj lokaciji. O rezultatima te istrage ovisit će i način sanacije, ističu u Večernjem listu.

Ono što je jasno je da će projekt izgradnje Termi Jodno, vrijedan 28,7 milijuna eura, koji obuhvaća izgradnju bazena i wellness i spa centra, ovisiti o tome kako će se stvari dalje razvijati.