Brutalan napad: Upali u kuću bogatog direktora, pucali u obitelj i prebili ih čekićem

Direktor kanadske tvrtke MAC Group David Morton i njegove dvije odrasle kćeri ranjeni su vatrenim oružjem, a supruga je napadnuta čekićem tijekom nasilne provale u njihov dom u Torontu, prema medijskim izvještajima.

Policija je potvrdila da su četvero članova obitelji prevezeni u bolnicu nakon napada trojice maskiranih muškaraca.

Napad se dogodio u četvrtak oko 3.45 sati ujutro u četvrti Bridle Path, poznatoj po skupim nekretninama. Provalnici su kroz stražnja vrata ušli u kuću u ulici Hyde Park Circle, naoružani pištoljima i čekićem.

Prema policijskom izvještaju, od ukućana su tražili dragocjenosti. Uslijedio je fizički sukob tijekom kojeg su napadači više puta zapucali, pogodivši oca i njegove dvije kćeri. Svi članovi obitelji dobili su udarce čekićem u glavu.

Dvoje članova obitelji zadobilo je ozljede koje je policija opisala kao ozljede s trajnim posljedicama te su zadržani u bolnici. Ozljede preostalih dviju osoba nisu opasne za život. Policija nije objavila tko je od članova obitelji teže ozlijeđen.

Nije poznato jesu li išta odnijeli

Napadači su pobjegli terenskim vozilom i to je jedino što se zasad o njima zna. Istražitelji još utvrđuju jesu li iz kuće odnijeli dragocjenosti.

Policija zasad nema informacije koje bi upućivale na to da su provalnici ciljano odabrali upravo tu kuću. Razmatra mogućnost da ih je privukla imućna četvrt, ali točan motiv i okolnosti napada još se istražuju.

Morton vodi obiteljsku tvrtku MAC Group, koja posluje u području nekretnina, ugostiteljstva i smještaja za poslovne korisnike. Njegova supruga Doriana Zohil-Morton također ima vodeću ulogu u tvrtki, a napadnute kćeri mediji su identificirali kao Maggie i Cristinu Zohil-Morton.

Pojačane policijske ophodnje

Policija je najavila veću prisutnost u četvrti i pozvala građane da dostave snimke nadzornih kamera, videoparlafona i kamera iz vozila koje bi mogle pomoći istrazi. 'Ljudi bi se trebali osjećati sigurno u svojim domovima', poručila je policijska inspektorica.

Gradonačelnica Toronta Olivia Chow izjavila je da ju je napad duboko uznemirio. Izrazila je podršku obitelji i policiji te pozvala sve koji imaju informacije o napadačima da se jave istražiteljima.