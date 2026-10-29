Otkriven jeziv detalj požara u Omišu: Na mjestu najžešće vatre ključni uređaj nije radio

Hidrant u Stanićima je popravljen tek prije dva tjedna, što znači da nije bio u funkciji tijekom požara koji je zahvatio tridesetak kilometara okolice Omiša te usmrtio šestero ljudi, od kojih je troje iz tog mjesta
Katastrofalni požar koji je sredinom kolovoza poharao Omiš i okolicu odnio je šest života, obilježio živote stotina ljudi te napravio višemilijunsku štetu. Dok su se kritike javnosti svodile na pitanje zašto nije radio sustav ranog upozoravanja u slučaju katastrofa (SRUUK), ispod radara je prošao još jedan mnogo ozbiljniji propust.
Naime, u Stanićima, mjestu gdje je poginulo troje ljudi i gdje je požar napravio najviše štete, jedini protupožarni hidrant nije radio, piše Slobodna Dalmacija. To nije bila novost, jer isti hidrant nije radio ni prošlog ljeta, kada su gorjeli obližnji Pisak, Marušići i Mimice.
Kako govore mještani Stanića, hidrant je popravljen tek 14. listopada, dva mjeseca nakon požara i 16 mjeseci nakon kvara.
Nadležni ne odgovaraju na pitanja
Iako se može samo nagađati bi li posljedice požara bile manje da je hidrant radio, činjenica da on nije bio u funkciji kad je trebao, zapravo je odraz nemara. Gradonačelnik Omiša, Zvonko Močić, o ovom se pitanju nije oglasio, dok je direktor Vodovoda, Matko Kovačević, novinarima poručio da je do daljnjega odsutan.
Jedini koji je dao izjavu je zapovjednik DVD-a Omiš, Višeslav Pešić. On je šokirao svojom tvrdnjom da ne zna da je hidrant u Stanićima bio neispravan.
"Nitko mi to dosad nije rekao, vi ste mi prvi glas. Znam da je zbog velike potrošnje vode pritisak bio slab, ali da je hidrant bio izvan funkcije stvarno ne znam, nitko od ljudi na terenu to nije prijavio", poručio je Pešić.
Tako ostaje pitanje je li požar u Omišu trebao biti toliko tragičan i katastrofalan ili se vatrena fronta duga tridesetak kilometara mogla i ranije zaustaviti.