Otkriven jeziv detalj požara u Omišu: Na mjestu najžešće vatre ključni uređaj nije radio

Katastrofalni požar koji je sredinom kolovoza poharao Omiš i okolicu odnio je šest života, obilježio živote stotina ljudi te napravio višemilijunsku štetu. Dok su se kritike javnosti svodile na pitanje zašto nije radio sustav ranog upozoravanja u slučaju katastrofa (SRUUK), ispod radara je prošao još jedan mnogo ozbiljniji propust.

Naime, u Stanićima, mjestu gdje je poginulo troje ljudi i gdje je požar napravio najviše štete, jedini protupožarni hidrant nije radio, piše Slobodna Dalmacija. To nije bila novost, jer isti hidrant nije radio ni prošlog ljeta, kada su gorjeli obližnji Pisak, Marušići i Mimice.

Kako govore mještani Stanića, hidrant je popravljen tek 14. listopada, dva mjeseca nakon požara i 16 mjeseci nakon kvara.