Otac Mattea Ružića: Ne mogu prihvatiti da sedam dana čekam odgovore!

Smrt 22-godišnjeg Mattea Ružića potresla je Hrvatsku te ponovno otvorila pitanje kvalitete hrvatskog zdravstvengo sustava. Dubravko Ružiće, otac tragično preminulog Mattea, u nedjelju je izjavio kako još uvijen nije dobio odgovore što se točno dogodilo

Ministar Kujundžić je na konferenciji za medije kazao da je gotovo nemoguće da se tako lako i brzo umre od astme. Ružić tvrdi kako njegov sin nije imao drugih bolesti.

'"Ne bih komentirao ništa. Čovjek možda nije upućen u neke stvari, možda skriva, možda ne. To bude njemu na duši. Na njemu je da odluči. Ja još danas ne znam što je s mojim djetetom. Ne mogu kriviti nikoga, ne krivim niti policiju, niti hitnu, to su ljudi koji rade svoj posao. Ali cijeli ovaj sustav ne valja, to je katastrofa. Ne samo zbog mog djeteta, nego da se više nikome tako banalne situacije ne dogode', izjavio je Ružić.