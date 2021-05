Oštro sučeljavanje kandidata za Split; Mihanović: Puljak ima umiveno lice i otrovan jezik. Puljak: Pišite kući, propalo je

Jedna od najneizvjesnijih bitaka drugog kruga lokalnih izbora vodi se za grad pod Marjanom. Hoće li gradonačelnik Splita biti Ivica Puljak ili Vice Mihanović? Dvojica kandidata sučelili su se u emisiji Otvoreno HTV-a

'O tome ću razmišljati kad postanem gradonačelnik jer je to posao gradonačelnika. Idemo ovo privesti kraju, pobijediti i sastavljati većinu. Što se tiče pitanja s kime nikad ne bi koalirao - nikad ne bi koalirao s desnom rukom Ivice Puljka gospodinom Bojanom Ivoševićem jer je to čovjek koji je uvrijedio veliku većinu Splićana. On je svojom fotomontažom pa je stavio muški spolni organ na katedralu Sv. Duje. Imam loše mišljenje o tom gospodinu, smatram da je lažni aktivisti koji je svoju karijeru počeo u HSP-u, nastavio u SDP-u, bio aktivisti i sad se priključio gospodinu Puljku. Jučer smo imali sučeljavanje kandidati i zamjenici i nisu se odazvali gospodin Puljak i njegovi zamjenici. Očito su procijenili da je gospodin Ivošević konfliktan i čuo sam da ga je gospođa Marijana sakrila u ostavu, rekao je Mihanović.

'Moj slogan je neću butigu u svoju politiku i to zaista mislim. Gradsko vijeće ima 31 člana: 9 je HDZ, 4 je Kerum i kako su sad Kerum i HDZ u koaliciji ima ih 13. Oni su se bili malo posvađali prije izbora pod navodnicima pa su sad ponovno u koaliciji. Ali 18 drugih vijećnika je vrlo jasno reklo da ili podržava mene direktno ili da su za promjene i da neće podržavati uzaludno trošenje javnog novca, što znači da neće podržavati HDZ. Ili su rekli da neće podržavati Keruma što znači da niti jedan od 18 sigurno neće s HDZ-om i Kerumom. Kako pristupamo tim ljudima mi ćemo im ponuditi borbu za opće dobro. Siguran sam da niti jedan od tih vijećnika odabrati osobni interes ispred općeg dobra jer se tako ponašaju, tako govore i tako djeluju i neki su već bili politički aktivni i bili su protiv HDZ-a i Keruma i uvjeren smo da ćemo imati stabilnu većinu u gradskom vijeću', rekao je Puljak.

'Gospodin Puljak i stranka gospodina Puljka i predsjednica stranke gospođa Puljak poznati su po tome da njihovi suradnici bježe od njih glavom bez obzira. U prvom sazivu gradskog vijeća pola, u drugom sazivu dvije trećine. Što se tiče većine, treba malo pročitati objave svojih kolega koji ga nazivaju smiješnim likom, koji pozivaju birače da glasaju po savjesti, tako da mu se većina od ovih 18 očito priviđa, replicirao je Mihanović Puljku.

'Svaki kandidat koji je rekao da je glasao po savjesti je rekao da je za promjenu i vrlo je jasno da je on za nas. Jeste se možda nekad upitali zašto nitko ne odlazi iz HDZ-a? Zato jer oni svoje članove ucijene egzistencijom, poslom i zato nitko ne odlazi ili odlaze vrlo rijetko. Ucjenjuju ljude. Poručujem građanima ne morate ih se više bojati. U ponedjeljak kad se probudite HDZ više neće biti na vlasti u Splitu i ne morate se više bojati ničega', uzvratio je Puljak.

'Poznati smo kao ucjenjivači i otmičari, našalio se Mihanović. Dakle desna ruka gospodina Puljka u kampanju kada smo predali potpise, 14.600 potpisa javno dao izjavu da sam ja prijetio ljudima koji rade u ugostiteljstvo, konobarima, osoblju. To je samo nastavak objeda kojima je gospodin Puljak sklon. On ima pristojno lice, umiveno, a s druge strane jako otrovan jezik. Čovjek ima pravo govoriti, ali to uglavnom budu neistine', rekao je Mihanović.

'Kad smo već kod glasova, gospodin Mihanović ima 14.600 potpisa, a dobio je samo 992 glasa više. To se nikad nije dogodilo u hrvatskoj politici. Vi zaista ucjenjujete ljude, ljudi se boje HDZ-a, a ne moraju se više bojati, to će vrijeme završiti u nedjelju', rekao je Puljak.

Na pitanje ima li uhljebljivanja u Banovini i gradskim tvrtkama i kako ga spriječiti te hoće li biti racionalizacije Puljak je rekao da će svim zaposlenicima ponuditi da zaista rade za razvoj grada.

'Siguran sam da će veliki dio njih to prihvatiti zato što u Banovini ima jako vrijednih ljudi. HDZ je poznat po uhljebljivanju. HDZ namješta svaki natječaj za posao. Ja sam neki dan u jednom taksiju ispričao kako gospodina Mihanovića pitao zašto na usmenom zapošljavanju svaki puta briljiraju HDZ-ovci. Uvijek se zaposle na kraju HDZ-ovci. Taksist se naježio i rekao da se njegova kćer dva dana prije toga plačući vratila s natječaja za posao. Ima 2 fakulteta, briljirala je na pismenom, bila je najbolja, a na usmenom je bio član HDZ-a. Tako se zapošljavaju članovi HDZ-a u cijeloj Hrvatskoj, i u Splitu isto tako. Mi ćemo s tim prekinuti, u nedjelju će biti gotovo s uhljebljivanjem, s pogodovanjem, s namještenim natječajima, s korupcijom, s klijentelizmom i s kriminalom. Više toga neće biti u Splitu', rekao je Puljak.

Rješenje problema vode i izvora Jadra

Postoji projekt pročišćivača kojim će se riješiti ne da voda u Splitu nije za piće nakon svakog jačeg pljuska, kazao je Ivica Puljak. Upozorio je da bi se tim projektom riješio i problem Žrnovnice koja dobija vodu iz rijeke Žrnovnice. Kao najveći problem Splita naveo je (...) "HDZ", upao mu je u riječ Mihanović.

Na što su se obojica kandidata nasmijala. Puljak je zaključio kako su glavni prigovori kandidata kod sučeljavanja "Zašto mi upadate u riječ, zašto ste tako nepristojni", te dodao kako je u ovom slučaju sve u redu. Nastavio je kako je najveći problem u Splitu - kanalizacija. U 19 st. svi su imali kanalizaciju u Splitu, a danas je primjerice Žrnovnica i Srinjine nemaju. To ćemo staviti u prioritet. Sustav odvodnje svakog stana i kuće bit će prioritet, zaključio je.

Mihanović je ponovio da je projekt pročišćivača vrijedan 133 mil. kuna, projoektna dokumentacija je spremna i uskoro ide natječaj za izvođača radova. Podsjetio je kako je na jednom sučeljavanju pitao svoga suparnika da mu odgovori koja je vrijednost aglomeracije Split, Solin, Kaštela, Trogir na što mu je Puljak odgovorio "Nekoliko milijardi". Vrijednost je, kaže Mihanović 3,2 milijarde i dodaje "Milijarda gori-doli, šta zna dite šta je 100 kila - uzme pa nosi".

Puljak je odgvorio: "A ja sam njega pitao gdje je nestalo 30 milijuna za Lećevicu". Radi se o projektu koji se nije pomakao s mjesta, a 30 mil. kn je nestalo. Čovjek koji je vodio taj projekt radi kao direktor jedne gradske tvrtke, tvrdi Puljak. Mihanović mu je odgovorio da je u pitanju Puljkov "nedostatak znanja". Složio se da projekt Lećevica treba ići brže te iznio brojke - projekt se rješava na 250 tisuća m2, 150 tisuća je dala država, a na 100 je u tijeku postupak izvlaštenja, a stigle su i 4 ponude izvođača.

Karepovac - Hoće li Split postati Napulj?

'Treba potencirati odvajanje otpada. Mi smo na sramnih 5 posto i to se mora povećati. Nudimo edukaciju i elektronsku evidenciju odvajanja otpada, dakle - plaćate koliko odlažete', kazao je Mihanović.

Podsjetio je kako je s gradonačelnikom Kaštela ponudio konkretnu lokaciju za kompostanu, izvan Splita, za sve gradove i općine. Dodao je da su Kaštela za 30 posto smanjila odvoz na Karepovac. Lećevica je važna, dodao je - jer bez nje nema sanacije Karepovca. U Karepovcu će se otpad sortirati i odvozit će se u Lećevicu. Prozvao je Puljka da ništa ne zna o tom projektu.

'Ja mislim da nije floskula kad netko potroši 30 milijuna kuna i onda ga se unaprijedi. Projekt Lećevicu treba završiti, ali nisam siguran da će se to dogoditi za tri godine jer niste otkupili ni centimetar zemljišta. Mislim da je ovo problem i količinu sortiranja otpada treba s 5 povećati na 50 posto u četiri godine. To je ambiciozan cilj a za to treba reformirati 'Čistoću'. Mladi ljudi su ekološki osvješteniji i u suradnji s njima ćemo postići da se otpad odvaja. Nakon toga treba raditi da se smanji volumen otpada', kazao je Puljak.

Na to mu je replicirao Mihanović i kazao kako je njegova supruga Marijana Puljak na Gradskom vijeću zazivala zaustavljanje sanacije Karepovca. A što se mladih tiče, dodao je Mihanović - stranka gospodina Puljka bila je protiv usvajanja DPU-a kojim bi Dračevac postao prostor za Startup-ova i protiv toga da se grad sa 3 milijuna kuna uključi u projekt za inkubator na Spinutu. Za taj je projekt je Sveučilište dobilo 20 milijuna bespovratnih sredstava.

Puljak mu je odgovorio da su bili protiv projekata kroz koje "ste htjeli provesti privatne interese". Upitao je Mihanovića zašto su oni bili protiv njihovog amandmana da se na 125 mjesta u Splitu "izgrade rampe za invalide", da se "milijun kuna izdvoji kako bi se smanjila cijena cjelodnevnog boravka djece u školama" i da se "pomogne djeci s posebnim potrebama".

Mihanović mu je odgovorio da je danas veliki dan jer je udruga "Anđeli" uselila u novi prostor na čemu je čestitao Dijani Aničić. Stranka gospodina Puljka bila je protiv toga, dodao je Mihanović. Puljak mu je odgovorio da ga može "sram biti" jer djecu koristi na takav način.

Kako zaštititi Marjan, oazu u centru grada?

'Smatram bitnim da sve ide u dobrom smjeru nakon što smo se riješili potkornjaka. Grad i Hrvatske šume su završili program gospodarenja šumom. To je sad na Ministarstvu na ovjeri i sad slijedi raspisivanje natječaja za gospodarenje šumom i to treba raspisati Grad. Park šuma Marjan treba upravljati - to su dva smjera kojima treba ići - gospodarenje i upravljanje kako se ne bi događala nikakva odstupanja i gluposti', kazao je Mihanović

'Marjan je jedan od najvrjednijih resusa Grada Splita i treba apsolutno zaštititi. S nama je gosp. Srđan Marinić koji je najveći borac za zaštitu Marjana. Apsolutno ćemo podržavati rad društva Marjan jer ću ja kao gradonačelnik biti počasni predsjednik. Treba odbiti sve zahtjeve za legalizacijom nelegalno izgrađenih objekata', poručio je Puljak kazavši da je Marjan bio "Kerumov plijen u raspodjeli 60:40 posto".

Najavio je zabranu prometa na Marjanu i revitalizaciju secesijskih zgrada u Tematskom parku autohtonih životinja (bivši ZOO). Jedna će zgrada biti mliječni restoran a druga neka vrsta muzeja o povijesti Marjana, dodao je.

Mihanović je kazao kako je društvo Marjan staro gotovo 120 godina, a kako je gospodin Marinić prvi koji prima plaću za svoj aktivizam, a bio je i član vijeća Javne ustanove, primao i za to naknadu te tako bio u direktnom sukobu interesa. Puljak je kazao kako svaka civilna udruga ima ljude koji rade, a glavno je pitanje "Rade li svoj posao dobro?".

Dodao je da je Marinić tamo radio 9 mjeseci, a plaća mu nije isplaćivana dan nakon što je prijavio korupciju i kriminal.

Aktivizam, civilne udruge i kaznene prijave

'Nije pitanje kad je uzeo, stvar je da je uzeo. Trebao je biti istinski aktivist. (...) Puljak je jako optužio Oparu za kriminal. Nije imao dokaz i danas je kazao da su kao stranka prijavili gradonačelnika Oparu za nepravilnosti na Marjanu. U Slobodnoj sam pročitao da su dvije kaznene prijave, ali USKOK je sve odbacio. Služite se objedama, olajavate ljude', kazao je Mihanović.

'Ono što sam rekao jest da je HDZ razvio svoju klijentelističko - korupcijsko - kriminalnu mrežu, hobotnicu u Splitu kao i u drugim gradovima. Iz toga ste vi iskonstruirali rane stvari i optužujete nas. Optužujte što god hoćete. Cijeli Split zna što ste vi radili i cijeli Split će to zaustaviti u nedjelju', odgovorio je Ivica Puljak. Dodao je kako je Marinić pošteno zaradio svoju plaću i imenom prozvao Sanadera, Tolušića, Žalac, Čobankovića i Vidoševića pitajući "Možete li vi sa sigurnošću reći da su oni zaradili svoje plaće?".