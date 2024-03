Ostojić: Turudić je potvrdu da je stopostotni ratni vojni invalid dobio gledajući TV

Potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić je istaknuo da HDZ 34 godine pljačka građane te je postao teret narodu. "Možda se ne slažemo oko nekih stvari, ali slažemo se da treba srušiti HDZ", rekao je Ostojić uz pljesak okupljenih.

Kritizirao je i Ustavni sud RH. "Umjesto trodiobe vlasti imamo četverodijelnu vlast - sudsku, zakonodavnu i izvršnu, ali imamo i jednu koja je iznad svega toga, a to je Ustavni sud koji može poništiti svaku odluku i očito je da su bili spremni poništiti i to kad će biti izbori. Suvereno je pravo predsjednika RH (Zorana Milanovića) da odredi dan izbora, a oni to stavljaju pod upitnik", rekao je Ostojić. Istaknuo je i da je izabrani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dobio potvrdu da je stopostotni ratni vojni invalid "gledajući TV". Josip Đakić mu je izdao potvrdu da je 560 dana bio na prvoj crti u sportskoj četi, naveo je Ostojić.

Puljak: HDZ je stvorio zemlju neslobodnih ljudi

Predsjednik stranke Centar, splitski gradonačelnik Ivica Puljak je istaknuo da je HDZ stvorio zemlju neslobodnih ljudi koji se boje vlasti te stranke. "Premijer Plenković se usprotivio da se obnova Žnjana proglasi strateškim projektom i to je primjer kako se njegova Vlada osvećuje Splitu jer HDZ nije na vlasti", rekao je.