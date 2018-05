Ostojić: Jasno je da SOA nije pustila korespondenciju van

Otkriće N1 televizije da je jedan dio predizbornog spota "Vjerodostojno" Andrej Plenković snimio u prostorima odvjetničkog ured Šavorić i partneri u N1 studiju uživo komentirao je saborski zastupnik SDP-a i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić.

"Zanimljivo je kako se pokušava pravdati ta priča "mi smo unajmili agenciju, oni su izabrali prostor", no u laži su kratke noge pa vas uhvate. Sada otkrivamo da su (Andrej Plenković i Boris Šavorić) zajedno išli u školu, na fakultet, da se inače dobro poznaju... A koalicijski partner Darinko Kosor kaže da vjeruje premijeru da se nisu vidjeli. To je ta vladajuća koalicija, ujedineni su u laži. Za mene nema sumnje da je premijer od početka bio u sve ovo uključen", rekao je Ostojić za N1.

Prije tjedan dana Ostojić je od SOA-e tražio odgovore na tri pitanja oko afere Hotmail: kako je moguće da se kod štićenih osoba dogodi da takva korepsondencija može na ovakav način izaći van, tko su bili oni iz SOA-e koji su pregledavali mailove u rujnu 2017. i jesu li oni bili u ključeni u ovu priču te je li SOA o eventualnim nezakonistima obavijestila DORH.

"Odgovore sam dobio, ono što mogu reći je da je SOA potvrdila ono što su javno rekli, da su u vremenu rujan-listopad 2017. imali sumeno traženje od predsjednika Vlade, utvrđivali su određene okolnosti. Dali su odgovor i na drugo pitanje, no o tome ne mogu razgovarati. Bitno je da očito mi imamo općenito krivu percepciju - nema privatne i službene korespondencije. Ta samozaštita je bila loša, oni koji su u to bili uključeni, svi funckioniraju na isti način. To su povezani interesi koji se na neki način mogu samo preslikati. Prvo rade za jednu skupinu pa za drugu i logično je da se takvi dokumenti pojave u javnosti", rekao je Ostojić i naglasio da je zakazao represivni aparat koji nije reagirao na vrijeme.