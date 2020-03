Ostojić: Grčka neće moći zaustaviti migrante, problemi će doći do Hrvatske

Bivši ministar unutarnji poslova Ranko Ostojić koji se prije pet godina susreo s do sada najvećom migrantskom krizom, kazao je kako se sada 'radi se o situaciji pod drugim okolnostima. 'Pitanje je hoće li Grčka moći zaustaviti migrante, ja u to ne vjerujem. Moraju problemi doći do Hrvatske', jasno će Ostojić

Na pitanje hoće li se ponoviti situacija slična onoj iz 2015. godine, Ostojić odgovara: Radi se o situaciji pod drugim okolnostima i naravno da će biti veliki problem. Pitanje je hoće li Grčka moći zaustaviti migrante, ja u to ne vjerujem. Moraju problemi doći do Hrvatske'. Na navode da Europska unija nije spremna za novonastalu situaciju, bivši ministar za RTL Direkt kaže: 'Igrati na kartu povjerenja prema Erdoganu je bila jedna od opcija, ali nije smjela biti jedina. On je sad pokazao pravo lice. Realizirao je što je odavno najavljivao. Milijuni ljudi su u rezervi koji su u prihvatnim centrima u Turskoj, a to je Europa do sada plaćala', tvrdi Ostojić i nastavlja:

'Hrvatska je radi sebe i svoje inicijative trebala sazvati sastanak u EU. Sve je jasno, događaji su identični slučajevima iz 2015. Europska unija od 2015. nije naučila lekciju, nije riješila pitanje na koji način će imati efikasan odgovor. Ništa nije ralizirano. Oslanjalo se sve na povjerenje prema Erdoganu, a sada se realizira njegova prijetnja', kazao je. Na pitanje kako bi postupio sada i kako komentira poteze koje vuče predsjednik Zoran Milanović, bivši ministar poručuje: