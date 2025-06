Ostali zaglavljeni u Dubrovniku: 'Avion je bio spreman, a onda je uslijedio kaos'

Zbog incidenta u zagrebačkoj zračnoj luci u nedjelju je otkazano čak 59 letova. Dva od tih letova bili su iz Dubrovnika. Kako nam je javio čitatelj koji se ondje zatekao, satima su ih držali bez ikakvih informacija, da bi potom nekako ipak organizirali prijevoz za Zagreb, autobusom

Kad je malena Cessna domaćeg privatnog aviooperatera Air Pannonia, navodno zbog puknuća gume, skliznula s piste Međunarodne zračne luke 'Franjo Tuđman' u Zagrebu, mnogi putnici u zemlji i inozemstvu nisu mogli očekivati na kakve će probleme naići. Iako se činilo kako će problem na zagrebačkom aerodromu biti ubrzo riješen, to se nije dogodilo. Na svojoj koži je to osjetilo i tristotinjak putnika, koji su do sitnih noćnih sati proveli na dubrovačkom aerodromu 'Ruđer Bošković', čekajući hoće li se ukrcati na zrakoplov koji je već bio spreman za polijetanje. U redakciju tportala javio se jedan čitatelj koji se ondje zatekao. 'Bio sam na službenom putu u Dubrovniku te sam netom prije odlaska iz hotela vidio vijesti o nesreći na zagrebačkom aerodromu. Nadao sam se da će se sve raščistiti do mog leta u 21.15', rekao nam je čitatelj.

Informacije su stizale na kapaljku Po dolasku na aerodrom, osoblje ga je prijavilo za raniji let, u 16.05, iako se on ondje zatekao oko 19 sati. Objasnili su mu da su izvadili strane državljane iz aviona te da imaju 45 mjesta na tom letu. 'Avion je stajao na izlazu i praktički bio spreman za polijetanje. Obavio sam pregled prtljage i zaputio se prema izlazu. No, ondje sam u čekaoni naišao na kolege koji su trebali biti u tom zrakoplovu i do tog vremena već odavno u Zagrebu. Rekli su mi da su ih držali dva sata u zrakoplovu, a onda ih poslali nazad u aerodromsku zgradu', govori nam čitatelj. Informacije su stizale na kapaljku, a osoblje je stalno govorilo da ne zna ništa, govori čitatelj. Nervoza je rasla, pogotovo zato jer se iz medija moglo doznati da će pista u Zagrebu biti otvorena oko 20 sati. No, to se nije dogodilo. Šuškalo se kako će se ipak otvoriti u 22 sata. No, ni to se nije dogodilo. Tad je, kaže nam čitatelj, nastupio period rezignacije, s kojim se svatko nosio na svoj način. 'Ljudi su prigovarali, što je bilo normalno. Bilo je stranaca koji su trebali stići na druge letove iz Zagreba. Bilo je domaćih koji su ujutro trebali ići na posao, liječničke preglede. Najgore je bilo to što nismo dobivali nikakve informacije', rekao je.

Dva otkazana leta A onda oko 22.30, preko razglasa je objavljeno da je let koji je trebao poletjeti u 16.05 - otkazan. Zrakoplov koji je trebao opsluživati let iz Dubrovnika u 21.15 nije ni došao. Putnici su nagrnuli na šaltere za prijavu kako bi zamijenili termine leta. 'To je bio kaos. Ljudi s koferima i djecom trče niz stepenice, guraju se raspravljaju. Mahom im je rečeno da je prvi slobodni let tek sutradan u 22 sata. U nekom trenutku se od osoblja moglo čuti kako će organizirati smještaj u jednom hotelu i prijevoz do njega, ali i autobus do Zagreba. Odmah sam se izdvojio u skupinu ljudi koja je čekala bus za Zagreb, uopće ne traživši zamjenu leta, jer mi nema smisla izgubiti još jedan cijeli dan', govori čitatelj. Nakon što su popisali sve putnike koji su izrazili želju za povratkom u Dubrovnik te odlaskom u Zagreb, krenuo je stampedo prema izlazu. Nekako su se svi uspjeli smjestiti, zajedno s prtljagom te pola sata iza ponoći krenuli na noćno putovanje, koje je, prema riječima čitatelja, uz dva stajanja, trajalo devet sati. Dobar dio putnika je, kako doznajemo, ostao u Dubrovniku te bi u Zagreb trebali stići tek večeras.