Orepić: Politika prema BiH mora se mijenjati, Čović ucjenjuje i šteti interesima Hrvatske

Zastupnik u Hrvatskom saboru, bivši ministar i čelnik nedavno utemeljene stranke Nova Politika Vlaho Orepić upozorio je kako se postojeći odnos Hrvatske prema BiH, a posebice prema interesima Hrvata u toj zemlji, mora promijeniti, jer je postalo jasno da se kroz suradnju samo s HDZ BiH stanje ne može promijeniti nabolje.

Bivši hrvatski ministar unutarnjih poslova iz redova Mosta izjavio je za bosanskohercegovačku agenciju Patria kako je zabrinut načinom na koji djeluje predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, ocijenivši kako je njegova politika štetna za BiH, ali i za interese Hrvatske.

"Politika je to koja bez legaliteta i legitimiteta u hrvatskom političkom biću BiH, na silu, a po uzoru na (Milorada) Dodika, želi politiku ratnog plijena predstaviti kao hrvatski interes. Zabrinjava me i egzistencijalni strah i ovisnost o njegovoj (Čovićevoj) u zadnje vrijeme šizofrenoj politici, koju iskazuju mnogi i u Hercegovini pa čak i jaki poslovni ljudi. Boje mu se zamjeriti i vladajući u Hrvatskoj, jer je dio vladajuće većine i svojevrsnom političkom ucjenom mandatima u Hrvatskom saboru on ostvaruje njihovu potporu", kazao je Orepić.