Oporba: Vlada uvozom stranih radnika ruši cijenu rada domaćih

„Pitanje uvoza stranih radnika i njihova integracija je prvorazredna politička, društvena i gospodarska tema za našu zemlju, a način na koji se ova Vlada tom temom bavi je recept za katastrofu", ocijenila je Anka Mrak Taritaš (GLAS) na konferenciji za novinare.

Mrak Taritaš (GLAS): Ova Vlada je u 'nesvijesti', potrebna nam je imigracijska strategija

Samo prošle godine izdano je 160 tisuća radnih dozvola, a procjene govore da ćemo u skorijoj budućnosti trebati i do 400 tisuća stranih radnika. Zato, kaže, to ne može biti tema kojom se bavi isključivo MUP, i to tako da uglavnom samo reagira na potrebe poslodavaca.