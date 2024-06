Oporba: Legionela u KBC Zagreb pokazuje da se zdravstvom ne upravlja dobro

„Pojava legionele u bolničkim sustavima nije nešto što se ne događa, to je relativno redovita pojava po bolničkim i većim sustavima, a kada je dodatno u pitanju i obnova bolnice, onda je rizik za pojavu te bolesti još veći. Od pitanja kada je javnost za to doznala, važnije je kada se otkrila legionela, je li to bilo na vrijeme i kako se postupalo nakon toga i je li se postupalo pravovremeno po protokolu epidemiološke službe, kojoj se to odmah mora prijaviti”, odgovorila je predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) na pitanje ima li dojam da se pokušala zataškati pojava legionele.

Čudi se izjavi ministra Vilija Beroša da nije ništa znao o tome jer on vodi cijeli sustav, a ravnateljstvo KBC-a tvrdi da je obavijestilo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a ako su ga oni obavijestili, pitanje je gdje su šumovi u kanalu, zapitala je.