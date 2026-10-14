Oporba će još čekati na smjenu Plenkovića: 'Šest sam godina zastupnik, nikad ga nisam vidio ovakvog'

'Time je pokazao da je zapravo odlijepljen od stvarnosti' , rekao je. Priznao je da su brojke jednim dijelom točne, ali i da ne odražavaju stvarno stanje stvari. Istaknuo je da se premijer hvali statistikama, a to nije nešto od čega ljudi mogu živjeti.

Na samom početku Zmajlović je objasnio da je oporba odlučila otići iz sabornice tijekom premijerova godišnjeg izvješća jer su zaključili da je to učinkovitije od ostanka. Dodaje kako su očekivali da će premijer održati predavanje i hvalospjeve o rezultatima svoje Vlade.

Uslijedile su brojne teške riječi, opomene i izbacivanja, a kako je to izgledalo uživo ispričali su u Otvorenom HRT-a Nikola Mažar (HDZ), Mihael Zmajlović (SDP), Mladen Barać (DP) i Marin Miletić (Most).

'To su dvije slike Hrvatske', istaknuo je Zmajlović.

Za razliku od većine oporbe, zastupnici Mosta nisu napustili sabornicu, već su premijeru okrenuli leđa. Marin Miletić pojasnio je da su tako javno htjeli pokazati kako se 'apsolutno' ne slažu s politikama Andreja Plenkovića.

'Htjeli smo pokazati da politike Andreja Plenkovića nisu dobre. One su štetne za Hrvatsku', rekao je.

Dodao je kako ga je iznenadilo premijerovo ponašanje.

'Nikad ga nisam vidio ovakvog kakav je bio danas. Bio je jako bezobrazan, bahat, ohol, vrijeđao je zastupnike, išao je baš ad hominem, svjesno, namjerno, ciljano', prepričavao je Miletić i dodao kako je premijer time 'prešao granicu ophođenja u Hrvatskom saboru' i pokazao 'da se plaši'.

'A on je odavno izgubio kontrolu nad Hrvatskom, rekao je Miletić.

Ponovio je kako je pet godina trajala priča s dovoženjem otpada 'u srce Hrvatske' te da je USKOK svoju istragu završio prije godinu i pol, ali ništa nije napravljeno.

'Mnoge države u Europi imaju svoju mafiju. A u Hrvatskoj, nažalost mafija ima Hrvatsku', rekao je Miletić.

Interpelacija je izgubila smisao

Nikola Mažar rekao je da činjenica da je u posljednjih 10 godina bilo 43. interpelacija pokazalo da je ona, u suštini, izgubila smisao.

'To je jednostavno folklor u kojem se žele ušićariti određeni politički poeni, ali prava briga za neku temu ili za građane uopće ne postoji', rekao je i dodao da se to danas moglo najbolje vidjeti, ali i da oporbeni zahtjev, u konačnici neće proći.

Istaknuo je da su brojke koje je premijer pročitao, došle od Europske komisije, svjetske kreditne agencije i ustanova koje se bave Hrvatskom i drugim državama.

'Ti se podaci odnose na gospodarski rast, napredak, rast plaća, mirovina i sve ono što građane brine: cijene energenata, struje, vode, plina i ostalo. Dakle, to nije kuhinja HDZ-a', rekao je Mažar.

Odgovorio je Zmajloviću na tvrdnju da su predstavnici vlasti odvojeni od naroda rekavši da osobno misli kako ljudi manje osjećaju onoga tko je u Saboru, a više nekoga tko je načelnik ili gradonačelnik.

Na Miletićevo pitanje gostima u studiju Otvorenog HRT-a, znaju li kolike su plaće djelatnika u Saboru, Mažar je istaknuo kako su bile ispod minimuma, ali da se povećavaju. Nastavio je govoreći kako tijekom govora Hajdaša Dončića nitko iz Mosta nije reagirao ni replicirao.

'Ne smijete i bojite se', rekao je Mažar Miletiću.

Zatajili su svi u sustavu

Zmajlović je istaknuo kako građani više ne vjeruju državi i institucijama te da je to jedan od razloga zbog kojeg su tražili opoziv Vlade. Slučaj Gospić nazvao je simptomom sustava u kojem su zatajili svi.

Upitao je što bi bio razlog za opoziv ako to nije situacija u kojoj nakon deset godina upravljanja sustavom postoji golemo nepovjerenje građana, a istodobno su, kako je ustvrdio, evidentno zatajile sve institucije.

Osvrnuo se i na privođenje i smjenu glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Istaknuo je da se premijeru u Saboru dvadesetak puta postavilo pitanje koji su bili razlozi za nepovjerenje i smjenu, ali premijer nije odgovorio ni jednom.

Dodao je da se nije odgovorilo ni na pitanje o kojim to moćnim ljudima Šincek govori u transkriptima razgovora s Mikulićem.

'Danas se u sabornici nije odgovorilo na pitanje tko su to 'mi', tko su ti 'veliki dečki'. Jesu li neki od njih danas sjedili i u sabornici? Na to pitanje nije bilo odgovora', istaknuo je Zmajlović te nastavio kako je umjesto toga bilo moguće vidjeti 'jednu ogromnu bahatost'.

'Premijer je, zamislite, oporbu i zastupnike koji predstavljaju dio hrvatskog naroda i birača nazvao jadnima i zlima te rekao da bi ih trebalo biti sram. Zašto? Zato što postavljamo logična, normalna pitanja koja bi postavljali i koja si postavljaju hrvatski građani', dodao je Zmajlović.