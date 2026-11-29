Skuter Piaggio Liberty, ukraden prije 29 godina u Palermu, ponovno se našao na ulici, ali ovoga puta u Napulju. Njime je upravljao 57-godišnjak, otprije poznat policiji, kojeg su talijanski karabinjeri prijavili zbog pranja novca, prikrivanja ukradene imovine i vožnje bez vozačke dozvole
Skuter je zaplijenjen tijekom rutinske kontrole koju su provodili pripadnici središnje postrojbe napuljskih karabinjera. Osim 57-godišnjaka, prijavljeno je još nekoliko osoba. Dvojica muškaraca zatečena su kako naplaćuju parkiranje vozačima koji su tražili slobodno parkirno mjesto, dok će dvojica 20-godišnjaka biti prijavljena zbog nedopuštenog posjedovanja oružja jer su kod njih pronađeni noževi.
Nije nedostajalo ni elektroničkih osobnih iskaznica bez čipa, a čini se da je ta pojava sve raširenija. Dvojica mladića u dobi od 21 i 22 godine prijavljena su zbog krivotvorenja isprava.