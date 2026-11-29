Skuter je zaplijenjen tijekom rutinske kontrole koju su provodili pripadnici središnje postrojbe napuljskih karabinjera. Osim 57-godišnjaka, prijavljeno je još nekoliko osoba. Dvojica muškaraca zatečena su kako naplaćuju parkiranje vozačima koji su tražili slobodno parkirno mjesto, dok će dvojica 20-godišnjaka biti prijavljena zbog nedopuštenog posjedovanja oružja jer su kod njih pronađeni noževi.