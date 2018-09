Opet gužve: Na cestama kilometarske kolone, kod Lučkog čak 10 kilometara

Iako je loše vrijeme stiglo u Hrvatsku, na putu prema i s mora i dalje se stvaraju gužve i kolone

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC1 čvor Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310) kroz Stupnik (obilazak je lokalnim ulicama uz prometnu signalizaciju);

DC7 između mjesta Sikirevci i Slavonski Šamac;

DC34 Slatina-Donji Miholjac (DC34) između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina;

DC36 Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

DC232 Sisak-Jasenovac na dionici Drenov Bok-Jasenovac;

ŽC6014 Visočane-Poličnik; ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac; ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića (obilazak je kroz Svinišće); LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište).

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):

na državnoj cesti DC408 Zračna Luka Pleso-DC30 vozi se jednim trakom;

DC3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most); i u mjestu Žerjavica (sanacija kolnika);

Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Slano;

DC6 Vojišnica (g.ž.KA)-Glina (D37)-Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona);

DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica;

DC31 u mjestu Kravarsko;

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec;

do 09. kolovoza zbog radova na državnoj cesti DC211 (G.P.Baranjsko Petrovo Selo (gr.R.M.) - Baranjsko Petrovo Selo DC517). Promet će teći jednim trakom, naizmjence, uz regulaciju semaforima;

zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h;

do 30.09. zbog radova na izgradnji vodoopskrbne mreže na području naselja Vrhovine i Babin Potok vozit će se uz privremenu regulaciju prometa semaforima.

Zbog oštećenja kolnika državna cesta DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti.

Tijekom turističke sezone, od 15.06. do 17.09., petkom od 09:00 sati do nedjelje do 20:00 sati te na dan uoči (od 09:00 sati) i na dan praznika i blagdana (do 20:00 sati) zabranjuje se obavljanje izvanrednog prijevoza na autocestama (A1, A3, A4, A5, A6, A7 i A10) te na Krčkom mostu (DC102).

Zbog klizišta na državnoj cesti DC205 u mjestu Sveti Križ kod Tuhelja vozi se uz regulaciju semaforima i ograničenje brzine od 30 km/h.

Gužve i na granici

Na graničnim prijelazima sa Slovenijom i danas se čeka, najviše na prijelazu Macelj/Gruškovje, gdje su jutros vozači osobnih automobila na ulazak u Sloveniju prema podacima prometno-informacijskog centra za državne ceste zbog sustavnih kontrola čekali dva i pol sata, dok je vrijeme čekanja na prijelazima u Istri bilo za pola sata kraće.

Kako prenose slovenski mediji, pred graničnim prijelazom Kaštel/Dragonja na hrvatskoj je strani bila kolona vozila dugačka 8 kilometara, a velika kolona nastala je i na slovenskoj strani pred graničnim prijelazom Macelj/Gruškovje, gdje će tek iduće turističke sezone biti u cijelosti dovršena autocesta sve do samog prijelaza.