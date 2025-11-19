Općinski građanski sud u Zagrebu privremeno iseljava

Obiteljski odjel Općinskog građanskog suda bit će premješten na adresu Pantovčak 258, gdje će biti održana ročišta u obiteljskim predmetima koja su zakazana za razdoblje dok traju radovi.

Očekivano trajanje radova je dva tjedna, nakon čega se sud vraća u zgradu u Ulici grada Vukovara.

Prijemna pisarnica i Otpremna pisarnica bit će premještene u zgradu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na adresi Ulica grada Vukovara 49.

O odgodama ročišta, kao i o održavanju ročišta na drugim lokacijama u navedenom razdoblju, strankama će biti poslane sudske odluke i pozivi.

Brojevi telefona za građane bit će objavljeni od 24. studenoga na mrežnoj stranici suda. Ondje će biti objavljene i informacije o završetku radova i povratku u zgradu suda.