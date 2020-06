Oni su najranjiviji, ali i najmanje brinu oko koronavirusa: 'Starije muškarce treba više educirati'

Novo je istraživanje pokazalo da su stariji muškarci, premda spadaju u najranjiviju dobnu skupinu, namanje zabrinuti zbog koronavirusa i najmanje mijenjaju ponašanje usred pandemije. Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu 'The Journals of Gerontology' ukazuju na to da starije muškarce treba više educirati kako bi što preciznije shvatili koliki su rizici od covida-19

Nedugo nakon pojave koronavirusa ustanovljeno je koje su demografske skupine najranjivije. I premda bi svi trebali promijeniti ponašanje da bi se širenje virusa smanjilo, ranjive skupine moraju posebno brinuti o svojem zdravlju. Po podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u Sjedinjenim Državama je, primjerice, 80 posto žrtava koronavirusa starije od 65 godina, a među njima je najviše muškaraca. S obzirom na to, očekivalo bi se da su muškarci stariji od 65 zabrinutiji i oprezniji kad je virus u pitanju, no naprotiv, oni su demografska skupina koja za to najmanje mari. Po mišljenju dr. Sarah Barber, gerontologinje i psihologinje s državnog Sveučilišta Georgije i autorice studije, "ne samo da stariji muškarci iskazuju manje negativnih emocija u svakodnevnom životu, oni manje brinu i imaju manje PTSP simptoma nakon prirodnih katastrofa i terorističkih napada". "U uobičajenim okolnostima ne brinuti previše o problemima je zapravo jako dobro. Svakodnevica je vjerojatno puno svjetlija ako brinemo manje, no kad je covid-19 u pitanju, manje brige moglo bi značiti i manje zaštitnih mjera i bihevioralnih promjena".