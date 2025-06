Oko 40 tisuća turista zapelo u Izraelu: To nije nešto o čemu razmišljamo u SAD-u

Greer Glaze r iz Clevelanda, koja je u Jeruzalemu zbog edukacijskog programa za medicinske sestre, svaki put kad se oglase sirene mora trčati deset katova niz stepenice do skloništa.

"Nismo očekivali da će Izrael napasti Iran. To je potpuno drugačija razina eskalacije. Neugodno je osjećati udare presretenih projektila iznad glave i voditi obitelj u sklonište. To nije nešto o čemu razmišljamo u Americi", rekao je turist Justin Joyner iz svog hotela u Istočnom Jeruzalemu.

Prema podacima Ministarstva turizma, oko 40.000 turista trenutačno je "zarobljeno" u Izraelu. Zračni prijevoznici otkazuju letove do daljnjega, pa su putnici prisiljeni odlučiti hoće li čekati kraj sukoba ili potražiti skupe alternativne rute preko susjednih zemalja.

Glazer je trebala otputovati kući 29. lipnja, no sada pokušava ranije napustiti Izrael. Najjednostavniji izlaz vodi kopnenim prijelazima prema susjednom Jordanu, odakle još uvijek polijeću zrakoplovi iz zračne luke u Amanu.

No, nisu svi pohrlili kućama. Karen Tuhrim iz Londona stigla je posjetiti kćer koja živi u Tel Avivu. "Dvije večeri nakon mog dolaska - Izrael napada Iran. I sad sam zapela ovdje", rekla je.

Za razliku od Jeruzalema, Tel Aviv je izravno pogođen iranskim projektilima, pa je Tuhrim više puta morala bježati u sklonište svog hotela. Ipak, kaže da se osjeća sigurno i da joj je drago što je blizu kćeri.

Ministarstvo turizma otvorilo je virtualni servis za pomoć putnicima, dostupan na engleskom i hebrejskom jeziku 24 sata dnevno.

No za one koji su ostali, muzeji su zatvoreni do daljnjega, pristup Starom gradu Jeruzalema zabranjen je za sve koji ondje ne žive, a mnoge trgovine ostaju zatvorene.

"Ljudi čeznu za predahom, traže nešto dobro u ovom mraku. Zavaravamo se nadajući se da će budućnost biti bolja", rekao je stanovnik Jeruzalema Anwar Abu Lafi, koji ne vidi skori kraj ovoj situaciji.