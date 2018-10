Odvjetnik Šerić o presudi Bandiću: Prvi hitac borbe protiv šerifa je promašen, šerif je pobijedio

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kojega je USKOK teretio za zlouporabu položaja i ovlasti te trgovinu političkim utjecajem, nepravomoćno je oslobođen optužbe nakon što je sud zaključio da je postupao u skladu s ovlastima. Odvjetnik Branko Šerić komentirao je za tportal presudu kazavši da je bila očekivana jer USKOK nije precizno odredio na koji su se način optuženi okoristili

'to je kao u ljubavi'

'Može postojati zlouporaba neke osobe na položaju ako je napravio to, recimo, za neku osobu s kojom je ostvario seksualni kontakt. Tu bi, recimo, bila osobna korist sladostrašća', hipotetski navodi Šerić.

Dakle, nastavlja objašnjavati odvjetnik, kao obilježje ovog kaznenog djela ne može biti nikakva neodređena i neodrediva politička korist, kako je USKOK odredio, što je zaista reteriranje od pravog optuženja.

'I to je bio pravi pokazatelj da će doći do ovakvog ishoda do kakvog je došlo', naveo je Šerić razloge zbog kojih je prema njegovu mišljenju uslijedila oslobađajuća presuda u aferi Štandovi.