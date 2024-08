Odvjetnik mladića koji je pokosio obitelj: 'U teškom je psihičkom stanju'

'Minimalna kazna zatvora ide od tri godine do maksimalnih 15 godina. Sve konkretne okolnosti će se utvrditi tijekom istrage. Znači, točna koncentracija alkohola u krvi u trenutku nesreće, brzina, situacija u kojoj se to sve skupa dogodilo, način na koji se to dogodilo', pojasnio je sudac istrage Hrvoje Visković, piše HRT.

Prije odluke o istražnom zatvoru, 29-godišnjak je ispitan u zadarskom državnom odvjetništvu, a u priopćenju se, među ostalim, navodi da se osnovano sumnja da je upravljao vozilom iako je bio svjestan da ne smije upravljati ako u organizmu ima alkohola i da se u naselju ne smije kretati brzinom većom od 50 km/h.