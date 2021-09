Odvjetnik Haralda Kopitza: Izjasnio se da nije kriv, ali nije iznosio obranu, branio se šutnjom. Tražio je neke stvari iz stana, a komuniciramo preko prevoditelja

Protiv 56-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubojstvo svoje troje djece, državno odvjetništvo je pokrenulo istragu zbog tri kaznena djela teškog ubojstva na podmukao način, a u srijedu će biti izveden pred suca istrage koji će odlučiti o istražnom zatvoru

''O samom djelu nismo razgovarali. Zahvalio mi je jer sam preuzeo obranu, a o njoj ćemo razgovarati kada ću ga posjetiti u nastavku postupka i kada dobijemo uvid u spis i rezultate vještačenja, i tada ćemo pripremiti obranu'', objasnio je Ivica i najavio da će se bude li određen istražni zatvor žaliti na takvu odluku, ali to će biti poznato u srijedu.

''Austrijska ambasada me nije kontaktirala, on me nije tražio da ikoga kontaktiram. Ne znam je li živ itko od njegove rodbine, a bliske rodbine u Hrvatskoj više nema i rastavljen je. Pitao me može li mu se iz stana donijeti neke stvari, ali stan je zapečaćen'', kazao je Ivica.