Odobren spomenik Branku Lustigu na Mirogoju, ali uz dvojbe zastupnika Gradske skupštine

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su odlučili da se oskarovcu i počasnom građaninu Zagreba Branku Lustigu podigne nadgrobni spomenik na groblju Mirogoju.

Spomen-obilježje sastojat će se od dva vertikalna monolitna kamena bloka unutar kojih se pojavljuje svijetlo - filmska traka koja je obilježila život Branka Lustiga. "Život je posvetio svjedočenju istine tako da efekt zrcaljenja ujedno gledatelja suočava sa samim sobom i prolaznošću, ali i tragom koji ostaje nakon života. Vizualno uklapanje u okoliš postignuto je skladom proporcija i pozicioniranjem prema putu i drvoredu", navodi se u zaključku.

Spomenik je zamišljen od crnog kamena. Na vrhu bloka kamena nalazit će se dva mjesta za urne.

U raspravi je nestranački zastupnik Tihomir Milovac rekao da nitko nema ništa protiv da se Branku Lustigu podigne spomenik, međutim ovo nije podizanje spomenika nego je to nadgrobni spomenik koji se podiže na Mirogoju. Problematičnim drži što taj spomenik sadrži dva mjesta za urne, pa to, kako je rekao, nije više spomenik Lustigu nego je to obiteljsko grobno mjesto i to onda tako treba i nazvati.

Gradska zastupnica Nove ljevice Rada Borić rekla je da nitko ne spori zasluge Branka Lustiga, dapače vrlo su ponosni da je ova zemlja iznjedrila takvoga čovjeka, ali sporno je, je li podižu spomenik ili podižu spomenik na grobnome mjestu. "Više bih voljela da je prijedlog došao da ćemo mu izgraditi spomenik negdje u Aleji, evo recimo kraj Gandhija, možda bi mu bilo zgodno mjesto", kaže Borić.