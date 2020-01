Odbor za Ustav raspodijelio novac strankama, evo koliko kome ide

Na početku nove godine saborski Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav raspodijelio je novac za rad parlamentarnih stranaka i nezavisnih zastupnika

SDP, za kojeg nije tajna da je u financijskim problemima, dobit će 14,65 milijuna kuna i to za 33 zastupnika i pet zastupnica.

S obzirom da se novac raspodjeljuje sukladno broju zastupnika u trenutku konstituiranja, pa će tako najviše novaca dobiti HDZ i to 22,12 milijuna kuna za 46 zastupnika i 11 zastupnica.

troškovi promidžbe do 27. 12.

Most će dobiti 5,44 milijuna kuna za 11 zastupnika i 3 zastupnice, a HNS 3,65 milijuna kuna za tri zastupnika i šest zastupnica. HSS-u će pripasti 1,94 milijuna kuna za četiri zastupnika i jednu zastupnicu, a Živom zidu za tri zastupnika 1,14 milijuna kuna, dok isti iznos ide IDS-u i SDSS-u.

Za dva zastupnika, koliko su imali na dan konstituiranja Sabora, Promijenimo Hrvatsku, HDS i HSU dobit će po 761.422 kune. HSLS, HRAST, SNAGA, HDSSB, Stranka rada i solidarnosti tj. Bandićeva stranka, Reformisti, Abeceda demokracije te nezavisni zastupnici Željko Glasnović, Robert Jankovics, Furio Radin, Vladimir Bilek i Veljko Kajtazi dobit će po 380.711 kuna, dok će Ermina Lekaj Prljaskaj dobiti 418.782 kune, odnosno deset posto veću naknadu na koju ima pravo kao predstavnica podzastupljenog spola.

Dobar dio stranaka dobit će više novaca nego što to pokazuje realno stanje broja zastupnika. Naime, većina njih izgubila je neke od zastupnika, no sredstva za rad određuju se po danu konstituiranja Sabora, a to je bilo još u listopadu 2016.

Uz to, svaka stranka dobiva i po zastupnici 10 posto više novca utvrđenog za svakog zastupnika.

Novac će se strankama i nezavisnim zastupnicima isplaćivati u tromjesečnim ratama.