PRVI SLUČAJ

Od bedrenice uginulo deset goveda u Hercegbosanskoj županiji

I.J./Hina

30.08.2025 u 10:24

Krave, bedrenica, ilustrativna fotografija
Krave, bedrenica, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Bionic
Reading

Deset goveda uginulo je od posljedica bedrenice na farmi u Hercegbosanskoj županiji, što je prvi slučaj pojave te bolesti kod životinja u Bosni i Hercegovini ove godine.

Na farmi u Bosanskom Grahovu ovoga tjedna uginulo je ukupno deset goveda zaraženih bedrenicom, a ostale životinje stavljene su u karantenu, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Veterinarska stanica u Livnu je nakon sumnje u zarazu uzela uzorke krvi od tri uginule životinje, nakon čega je analizom u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu potvrđena sumnje na zaraznu bolest. Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela sve zakonom propisane mjere.

vezane vijesti

Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.

Bedrenica je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija Bacillus anthracis, a može se prenijeti i na ljude.

Zaražene životinje se ne liječe, već se provode mjere nadzora zabrana kretanja, zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekcija, kontrola glodavaca i obvezno cijepljenje.

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je da je tijekom ljeta zabilježeno više desetaka slučajeva zaraze bolesti bedrenice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE JE SKUPLJE

SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!
POGORŠANJE VREMENA

POGORŠANJE VREMENA

Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću
međunarodni dan nestalih

međunarodni dan nestalih

Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

najpopularnije

Još vijesti