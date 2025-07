Očekuje se i letački spektakl: 'Građanima smo pripremili iznenađenje'

Bogat letački program

U letačkom programu mimohoda sudjeluje 41 zrakoplov iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i šest helikoptera MUP-a RH.

'Za ovo se uvježbavamo od početka školovanja, od same tehnike pilotiranja, kad smo sjeli u taj avion ili helikopter, jer to držanje normi, kako to mi kažemo, zapravo nam je svakodnevan posao. Tako da smo se sad samo spojili, znamo koje su performanse aviona i helikoptera i odredili smo koja će biti brzina, odnosno koji su razmaci, i samo smo jučer napravili generalnu probu da bi danas to izgledalo spektakularno', rekla je bojnica Antonija Trupinić za HRT, časnica za odnose s javnošću i pilotkinja helikoptera.