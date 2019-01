Obnavlja se simbol 'Bitke na Neretvi'

Nakon 28 godina obnovit će se porušeni most 'Bitka za ranjenike na Neretvi' u Jablanici. Ovaj most bio je ključna građevina tokom Bitke na Neretvi, srušen je 3. ožujka 1943. godine, kada su srušeni svi mostovi u sklopu Titove ratne taktike. Obnovljeni most predstavljat će turističku šansu za Jablanicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz ove hercegovačke općine

'Bitka na Neretvi' ili 'Bitka za ranjenike' bila je bitka za spas više od 4.000 ranjenika koju su vodile i dobile partizanske jedinice protiv udruženih njemačkih, italijanskih, ustaških i četničkih snaga 1943. godine. Tokom ove bitke srušeno je pet mostova, jedan od njih bio je i most u Jablanici. Iste godine Nijemci grade željezni most preko kojeg je do 1967. godine vozio Ćiro. Naredne godine za potrebe snimanja filma 'Bitka na Neretvi' most je srušen. Deset godina kasnije ponovo je revitaliziran da bi ga 1991. odnijela nabujala Neretva, piše N1 BiH.