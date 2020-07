Objavljeni rezultati Državne mature, dosta su bolji od prošlogodišnjih. Ravnateljica Katavić: 'To je veliki uspjeh'

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) objavio je u 12 sati privremene rezultate ispita Državne mature, a pristupnici se mogu žaliti do 15. srpnja. Konačni rezultati bit će objavljeni 20 srpnja. Ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić izrazila je zadovoljstvo rezultatima

'U odnosu na preko 1000 padova prošle godine, ove godine palo ih je nešto više od 400. To je zaista veliki uspjeh', ocijenila je ravnateljica Katavić.

Državna matura u ljetnom bloku polagala se dva bloka. U prvom ispitnom bloku, koji je održan od 8. do 24. lipnja, maturanti su polagali ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike te materinskih jezika nacionalnih manjina. U drugom ispitnom bloku od 25. lipnja do 3. srpnja, polagali su se izborni predmeti. Maturanti imaju rok za prigovore do 15. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja.

Osim u učionicama srednjih škola, matura se pisala u pet ispitnih centara - u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu - a ispite je polagalo i više od 6000 pristupnika koji su srednju školu završili prethodnih godina te oko 900 maturanata iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati u Hrvatskoj.

Ravnateljica NCVVO-a Ivana Katavić s ponosom je 3. srpnja zaključila da je ovogodišnja matura provedena uspješno i bez ijednog incidenta.

'Uspješno smo organizirali pripremu i provedbu ispita pod posebnim epidemiološkim mjerama, omogućili pristupnicima iz BiH prelazak granice bez nužne samoizolacije, a mnoštvo izazova i dobiveno iskustvo iznjedrilo je nova logistička i sigurnosna rješenja koje ćemo sljedeće godine uvesti kao dio redovne procedure', izjavila je ravnateljica NCVVO-a.

Tijekom četiri tjedna provedbe državne mature, zabilježena su tri slučaja u kojima je utvrđena prisutnost koronavirusa kod maturanata, dok je 19 pristupnika i 20 nastavnika tijekom provedbe ispita završilo u samoizolaciji. Zaraženi učenici, kao i oni u samoizolaciji, maturu će polagati u jesenskom roku. Tada će maturu polagati i sedam pristupnika kojima su ispiti poništeni zbog 'postupanja koje nije u skladu s pravilima državne mature'.