Objavljeni razgovori uhićenog suca i njegovih kompanjona: 'Malo ćemo viška uzeti'

Od 13 ukupno uhićenih i osumnjičenih u najnovijoj aferi vezanoj uz stečajeve, USKOK je istražni zatvor tražio samo za četvero koje je osumnjičio kao vođe čitave operacije - suca Mihaela Kovačića, njegovu suradnicu Aleksandru Mažić i dvoje stečajnih upravitelja Branka i Ivu Petanjek. Sudac istrage danas je prijedlog USKOK-a i usvojio, odredivši Kovačiću pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, a upraviteljima i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke

Snimljeni su tako, između ostaloga, razgovori samoga Kovačića, kojega je Iva Petanjek u razgovorima oslovljavala "šefe" ili "gazda" premda se radilo o sucu Trgovačkoga suda. Jedan od snimljenih razgovora, od 8. siječnja ove godine, nakon što je Baniju pogodio strašni potres, pokazuje da su neki od osumnjičenika prilično plašljivo gledali hoće li im se pred kućom pojaviti policija.

Budući da oboje žive u Sisku te su im oštećene kuće u potresu, Kovačić je poslao osobe da pregledaju nekretninu Branke Rajković, majke Aleksandre Mažić, a ova se pak uplašila da bi to mogla biti policija. "Netko je tamo kod mame", kaže Mažić, a Kovačić joj odgovara da se ne brine, da su to od Nine. "Nemoj me presijecati tim stvarima, mislila sam da su oni zločesti", rekla mu je Aleksandra Mažić.

Kovačić je, izgleda, bio oprezan u telefonskim razgovorima, no zato su njegovi suoptuženici sve znali objasniti u međusobnim razgovorima. U razgovoru od 29. prosinca 2020. jedna od osumnjičenica pita Ivu Petanjek je li se čula s Mihom. "Jesam, imam i poklon za tebe od njega, i rekao je da ga ne zoveš iz sigurnosnih razloga", odgovara Petanjek. Njezin otac, Branko Petanjek, u razgovoru sa svojom majkom kaže da mu netko spočitava da uzima novac, ali, kaže, u pravu su.

"Svi razmišljaju, i što ispravno razmišljaju, da te novce sebi uzimam jer s tim novcem nema što raditi", kaže Petanjek. U drugom razgovoru svojem pomoćniku objašnjava da se vrlo jednostavno može doći do viška novca, samo treba uvećati troškove stečaja. Problem je nastao jer za jednu nekretninu nisu plaćene režije.

"Malo ćemo viška uzeti, p...a mu materina, na ime toga. Uzet ćemo 1000 ili 2000 eura više novca, ukalkulirat ćemo u kupovinu i metnuti kao rezervu za plaćanje te garaže. Napravit ćemo veći prijedlog za trošak", kaže Petanjek i tvrdi da će mu sudac sve to odobriti. "Tak će i moj Miha napraviti."