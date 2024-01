Objavljeni dokumenti o ljudima povezanima sa seksualnim predatorom Epsteinom

No uključivanje imena na ovaj popis ne znači da je spomenuti suradnik optužen za nedjelo u vezi s Epsteinom. Među imenima su i osobe koje se usputno spominju u sudskim procesima, piše The Guardian .

Johanne Sjoberg je također rekla i da je pokojni glazbenik Michael Jackson bio u Epsteinovoj vili u Palm Beachu, te da je upoznala slavnog mađioničara Davida Copperfielda. Na pitanje je li masirala Jacksona, Sjoberg je odgovorila da nije.

Što se tiče Copperfielda, Sjoberg je rekala da je bio na večeri u jednom od Epsteinovih domova i 'radio je neke mađioničarske trikove'. 'Jeste li primijetili da je David Copperfield prijatelj Jeffreya Epsteina?' upitana je, na što je odgovorila potvrdno.

'Je li Copperfield ikada s vama razgovarao o Jeffreyjevom angažmanu s mladim djevojkama?' upitana je Sjoberg. Odgovorila je: 'Pitao me jesam li znala da su djevojke bile plaćene da nađu druge djevojke'. Copperfield joj, rekla je u iskazu, nije rekao nikakve pojedinosti o tom pitanju. 'Je li pitao jesu li tinejdžeri ili nešto u tom smislu?' upitana je. 'Nije', odgovorila je Sjoberg.

Donald Trump, o čijoj se povezanosti s Epsteinom naširoko izvještava, također je spomenut u dokumentima, no bivši američki predsjednik nije optužen za nedjelo. Sjoberg je u iskazu rekla da su otišli u jednu od Trumpovih kockarnica u Atlantic Cityju kada je oluja spriječila Epsteinov zrakoplov da sleti u New York City.

'Jeffrey je rekao: Super, nazvat ćemo Trumpa i otići ćemo u - ne sjećam se imena kasina, ali - otići ćemo u kasino', ispričala je. Na pitanje je li ikada masirala Trumpa, Sjoberg je odgovorila da nije.

Iskaz također uključuje Sjobergov iskaz o navodnom susretu s princem Andrewom u Epsteinovoj kući u New Yorku. 'Ghislaine me zamolila da dođem do ormara. Samo je rekla: Pođi sa mnom. Otišle smo do ormara i zgrabile lutku princa Andrewa', rekla je u iskazu.