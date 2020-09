Umjesto fiziološke otopine, pacijentu obrizgan dezinficijens? Obitelj preminulog prijavila 'sumnjivu smrt', tijelo prevezeno na obdukciju u Zagreb

Zbog tragične pogreške u bolnici u Čakovcu jutros je preminuo pacijent koji je došao na rutinsku i redovitu hemodijalizu. 62-godišnjaku je, kako je objavila županijska bolnica, netko od osoblja pogreškom intravenozno dao sredstvo koje je predviđeno samo za vanjsku upotrebu

Ravnatelj bolnice ne može puno komentirati cijeli slučaj jer traje istraga, ali je objasnio da se to sredstvo primjenjuje lokalno, a ne intravenozno. Objasnio je to tako kako bi razumjeli i laici usporedio je to sredstvo s dezinficijensom ili sapunom, ono se obično koristi da operemo ruke, ali nikako da bi se unijelo intravenozno.

Ministarstvo je pokrenulo istragu, a neslužbeno se doznaje da je riječ o medicinskoj sestri, javlja RTL.

Izgledno je da je u žili 62-godisnjaka umjesto fiziološke otopine završila medicinska kemikalija za dezinficiranje. Uz pacijenta su, doznaje Nova TV bile dvije medicinske sestre.

Predsjednica Upravnog vijeća bolnice Čakovec dr. sc. Sonjoa Tošić Grlač izrazila je sućut obitelji preminulog pacijenta i kazala da sestre koje su uključene u ovu tragediju više ne rade.

'Do daljnjega neće ni raditi', rekla je.Upitana kako je moguće da se dogodila ovakva pogreška, dr. Tošić Grlač kaže kako je dezinficijens u bolnicama uobičajeno sredstvo koje se nalazi na kolicima medicinskih sestara.

„Greška je moguća i, nažalost, ona se i dogodila“, kaže.

Objašnjava kako će se profesionalno provesti interni nadzor, te su danas uzete izjave sudionika.

„Sve će se analizirati, interna komisija će ponovno razgovarati sa svima i donijeti svoje mišljenje, a onda će doći i inspekcija Ministarstva“, rekla je dr. Tošić Grlač.

Napominje kako se sve dogodilo jučer navečer.

'Bolnica je ujutro obavijestila obitelj. Bila je noć, obitelj smo pozvali ujutro, sve smo obavijestili i sve radimo profesionalno. Danas je u bolnici bila policija, Državno odvjetništvo, a njih zanima što se dogodilo i čija je krivnja. Izuzeli su i neku dokumentaciju', kaže dr. Tošić Grlač.

Tijelo 62-godišnjaka prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje bi se trebalo točno utvrditi od čega je pacijent preminuo.

Iz policije je potvrđeno da je obitelj 62-godišnjaka u utorak u kasnim večernjim satima prijavila "sumnjivu smrt" svojeg oca odnosno moguće počinjenje kaznenog djela nesavjesnog liječenja.

O svemu je obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje hitne obdukcije. Iako je obdukciju moguće obaviti i u čakovečkoj bolnici, tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u zagrebačkoj Šalati kako ne bi bilo "zataškavanja". Obdukcija će biti provedena u četvrtak u jutarnjim satima, javlja Dnevnik.hr.