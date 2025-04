Obilan snijeg u Švicarskoj, kiša stvara probleme u Italiji

In den letzten 24 h fielen vom Maggiatal bis zu den Berner Alpen über 100 mm Niederschlag. Im Wallis und im Berner Oberland schneite es dank Niederschlagsabkühlung bis auf den Talboden. In Visp wurden am Morgen 30 cm Neuschnee gemessen! Aktuelle Warnungen: https://t.co/iCggkuQVYk pic.twitter.com/RgZTm8RvM6