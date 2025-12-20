Novi šef HSS-a želi stranku 'vratiti korijenima': Borit ćemo se za malog čovjeka

Tako HSS nakon devet i pol godina ima novo vodstvo. Novi predsjednik HSS-a Vuletić dobio je veći broj glasova od protukandidata Stjepana Gašparovića iz Štitara, a dosadašnji predsjednik i saborski zastupnik Krešo Beljak nije se kandidirao za novi mandat.

Darko Vuletić je nakon izbora poručio da HSS mora nastaviti borbu za one koje smatra svojim temeljnim biračkim tijelom.

"Hrvatskom narodu ide poruka da HSS nastavlja borbu za malog čovjeka. Za poljoprivrednike, za umirovljenike i u konačnici za Hrvatsku. Poruka članovima HSS koji danas nisu ovdje, glasi: "ostanimo ujedinjeni, ostanimo zajedno, jer od HSS-a možemo puno napraviti i bez HSS-a Hrvatska neće biti bolja", izjavio je Vuletić, objavila je Hrvatska televizija (HTV).

Njegov protukandidat Stjepan Gašparović izborni je proces ocijenio neprihvatljivim i tvrdi da skupština nije održana u skladu sa statutom stranke.

Beljak: Tri izbora, tri poraza - došao sam do kraja puta

Krešo Beljak, koji se nije kandidirao za novi mandat na čelu HSS-a rekao je je: "Od prvog dana me ruše, od prvih izbora koji su bili tri mjeseca nakon što sam izabran za predsjednika. Kada smo s jednog mandata došli na pet, nekima to nije bilo dovoljno. Ljudi žele na vlast, vlast je ta koja je bitna. (...) Ja sam HSS vodio u tri izborna ciklusa, sva tri puta s lijevom koalicijom, sva tri puta je ta lijeva koalicija gubila izbore i mislim da sam došao do kraja tog puta", izjavio je Beljak.