Novi rok do utorka za formiranje vlade

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella dao je političkim strankama novi rok do utorka za pokušaj formiranja nove vlade.

conte vs salvini

Mattarella je razgovarao s političkim čelnicima da vidi postoji li mogućnost da se formira vladajuća koalicija ili su izbori - moguće potkraj listopada - jedini izlaz iz ove situacije.

Jedino Mattarella može raspustiti parlament i on je jasno dao do znanja da će to učiniti ako se stranke ne uspiju dogovoriti o formiranju nove vlade.