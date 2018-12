Novi mega projekt HRT-a: O Titu su snimljena dva serijala, a o Tuđmanu niti jedan

'Predsjednik Tuđman' novi je kapitalni projekt Hrvatske radiotelevizije (HRT) planiran kao dokumentarni serijal s deset epizoda autora, scenarista i redatelja Gordana Malića i u produkciji Intermedia grupe čije je snimanje već počelo, a emitiranje na HRT-u je planirano krajem iduće godine uoči 20. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana

OD VUKOVARA DO MAKARSKE

'Obiteljski kontekst Franje Tuđmana bio je HSS-ovski. Njegov otac je bio delegat ZAVNOH-a i AVNOJA-a kao HSS-ovac, ne kao komunist. Tuđman je de facto lijevi HSS-ovac, to se vidjelo i 90-ih', rekao je Malić dodavši kako će u serijalu posebno biti objašnjena pojava HSS-a koji je, kako je ocijenio, kao pokret okupljanja bio vrlo blizak HDZ-u.

Razgovori s pedesetak sugovornika

Kako je Malić istaknuo, na tome će se bazirati planirani početak serijala koji će završiti s onim što je iza Tuđmana ostalo – prije svega država pa stranka koja je i danas na vlasti i nažalost još uvijek podijeljeno društvo. Kazao je i kako je taj projekt zamišljen kao dokumentarni serijal s igranim ilustracijama, odnosno planirane su i igrane scene bez dijaloga, razgovori s pedesetak sugovornika, ali i korištenje arhivskih foto i videomaterijala te autentičnih dokumenata iz raznih razdoblja dosad nepoznatih široj javnosti.

'Bit će tu prilike da nešto kažu i Tuđmanovi oponenti. U politici, a i u povijesti na kraju se sve svede ne nešto što je netko napravio, ne na ono što nije. Onda dolaze razna mišljenja o tome je li ono što je napravio dobro ili loše. Ali prvo dolazi rezultat, u ratu je to pobjeda, a u miru neki politički cilj. Tuđmanov cilj bio je suverena Hrvatska, koju je ostvario pobjedom u Domovinskom ratu. O svemu drugom možemo imati različita mišljenja, ali ovo su nesporno povjesni rezultati. Za uspjeh je potrebno jako puno stvari, za neuspjeh samo jedna, zato sam se u serijalu više fokusirao na to zbog čega je to uspjelo baš Tuđmanu, a ne nekom drugom', kazao je Malić. Rekao je i kako će za projekt biti intervjuirano pedesetak ljudi, ponajviše iz redova političkih aktera, sudionika i svjedoka vremena iz Hrvatske, ali iz inozemstva.