popunjava se vlada

Novi Macronov premijer želi se dodvoriti ljevici, pa predlaže porez na bogate

B. S. / Hina

05.10.2025 u 21:29

Roland Lescure novi je ministar financija
Roland Lescure novi je ministar financija Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Roland Lescure, blizak saveznik francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, imenovan je novim ministrom financija u novoj vladi predvođenoj premijerom Sebastienom Lecornuom, priopćila je u nedjelju Elizejska palača.

Bivši ministar financija Bruno Le Maire imenovan je ministrom obrane. Nekoliko ključnih ministara zadržalo je svoje pozicije, uključujući i Jean-Noela Barrota na mjestu ministra vanjskih poslova, Brune Retailleau na mjestu ministra unutrašnjih poslova i Gerald Darmanina na mjestu ministra pravosuđa.

vezane vijesti

Lescure, koji ima ljevičarsku pozadinu, i njegov premijer sada se suočavaju s izazovom dogovaranja kompromisa o proračunu za sljedeću godinu u fragmentiranom parlamentu uoči roka krajem godine.

Pregovori o proračunu zadobili su napet ton, dok tri ideološki suprotstavljena bloka u parlamentu bez većinske premoći zahtijevaju međusobne ustupke.

Dvojica Lecornuovih prethodnika smijenjena su zbog nastojanja da obuzdaju francuski proračunski deficit, najveći u eurozoni, u vrijeme kad agencije za kreditni rejting i ulagači pomno prate situaciju.

U nastojanju da pridobije socijaliste, Lecornu je predložio porez na bogate koji je tražila ljevica, dok je iz toga izuzeo imovinu vlasnika tvrtki kako bi zaštitio tvrtke i radna mjesta.

Također je isključio korištenje posebnih ustavnih prava kako bi progurao proračun kroz parlament bez glasanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
U JULIJSKIM ALPAMA

U JULIJSKIM ALPAMA

Pronađeno tijelo jednog od trojice hrvatskih planinara u Sloveniji
dugo traženje sebe

dugo traženje sebe

Nisu svi Nobelovci savršeni, ovo o njima niste znali: 'Bilo mi je jednostavno dosadno'
VELIKI PROSVJED

VELIKI PROSVJED

250 tisuća ljudi u Amsterdamu u znak podrške Palestini: Izvršite pritisak na Izrael

najpopularnije

Još vijesti