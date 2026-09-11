VIDEO Dramatična noć na Braču: Evakuirani mještani, vatrogasci cijelu noć branili kuće, stigli kanaderi

Teška noć je iza vatrogasaca na Braču, gdje se veliki požar pod utjecajem snažnog juga brzo širio područjem Ložišća, Bobovišća, Gornjih Bobovišća i Dračevice. Dio stanovnika morao je biti evakuiran, no prema jutrošnjim informacijama sve su kuće obranjene i ljudi su na sigurnom.

Veliki požar izbio je na području između Ložišća i Dračevice, a njegovo širenje tijekom noći ubrzavalo je jako jugo koje je često mijenjalo smjer. Načelnica Supetra Ivana Marković opisala je noć kao iznimno tešku za vatrogasce. ‘Teška je noć iza naših vatrogasaca. Na području Ložišća, Bobovišća, Dračevice i Gornjih Bobovišća vatrogasci cijelu noć vode tešku borbu s požarom koji se, pod utjecajem jakog juga, širi velikom brzinom. Vatra je zahvatila velike površine i velik dio područja je, nažalost, izgorio’, objavila je. Najvažnije je, međutim, da su objekti sačuvani. ‘Kuće se brane, dio stanovnika je evakuiran, ali su sve kuće obranjene i ljudi na sigurnom’, poručila je Marković.

Evakuirani mještani Ložišća i Gornjih Bobovišća Tijekom noći evakuirani su mještani Gornjih Bobovišća i Ložišća. Načelnik Općine Sutivan Ranko Blažević pozvao je stanovnike koji imaju slobodne kuće ili apartmane da pomognu u smještaju evakuiranih kako noć ne bi morali provesti u sportskoj dvorani. Zbog ozbiljnosti situacije policija je privremeno zatvorila lokalnu cestu Dračevica – Ložišća, a na dijelu požarom ugroženog područja nestalo je električne energije. Problema je bilo i s mobilnim signalom.

Tijekom noći 44 vatrogasca, stigla velika pojačanja Prema podacima koje je objavila Ivana Marković, tijekom noći na požarištu je bilo 44 vatrogasca s 15 vatrogasnih vozila. Još tijekom noći počela su pristizati pojačanja s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jutros je za Radio Sljeme rekao da su u 5 sati prema Braču upućena još 33 vatrogasca i deset vozila iz Splitsko-dalmatinske županije. ‘U 6.20 očekujemo i polijetanje četiri kanadera da pomognu kako bi se ovaj požar dovršio’, rekao je Tucaković, a četiri kanader u međuvremenu su stigla na požarište.

Jugo vatrogascima stvaralo velike probleme Vatrogascima je tijekom cijele noći najveći problem predstavljao snažan i promjenjiv vjetar. ‘Jugo je jako otežavalo gašenje, a problem su bile i promjene smjera vjetra tijekom noći. Cijelo vrijeme bilo je neizvjesno hoće li pasti kiša’, rekao je Tucaković. Zbog razmjera požara i noćnih uvjeta još nije moguće precizno procijeniti kolika je površina izgorjela. Jutros je situacija, prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika, ipak bolja.

Sumnja se da je požar izazvala munja Tijekom noći područje Brača zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme s brojnim udarima munja, a upravo bi jedan od njih mogao biti uzrok požara. ‘Najvjerojatnije je uzrok udar groma, ali policija će to vrlo brzo utvrditi’, rekao je Tucaković.