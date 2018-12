Novi apel novinara za pravednu naknadu za objavljivanje vijesti na internetu

Uoči donošenja konačne odluke o Direktivi o autorskim pravima na digitalnom tržištu, novinar AFP-a Sammy Ketz ponovno se oglasio pismom, koje je dobilo veliku potporu kolega i u kojem apelira na zakonodavce u EU da ne popuste pod lobističkim pritiskom internetskih divova kako bi se iz tzv. 'susjednih prava' isključile vijesti i kratki isječci, čime bi se novinskim agencijama nanijela velika šteta

'TO NIJE NOVINARSTVO'

Samy Ketz, šef dopisništva AFP-a u Bagdadu objašnjava u svom tekstu zašto se treba oduprijeti najnovijem lobističkom pritisku. On navodi da su 'činjenice biti novinarstva'. 'Činjenice su namijenjene svima. Svatko ih može objasnjavati i analizirati. No, kada tražilica preuzme od riječi do riječi nešto što su objavile neke novine ili agencija, posve je normalno platiti 'susjedno pravo' pa makar bila rijec o kratkom isječku'.



'Razmislite o istraživačkom radu uloženom u naslov 'Samoubilacki napad u šiitskoj četvrti Bagdada: 32 ubijenih, navode policija i bolnice. Kako bi napisao tu običnu rečenicu novinar se raspitao kod policije kakva se eksplozija dogodila, zvao je bolnice da bi saznao broj mrtvih, otišao na mjesto događaja radi opisa i razgovora s očevicima. Novinari svoje živote povremeno izlažu opasnosti budući da nije neuobičajeno da se na mjestu prvog dogodi drugi napad. To se nedavno dogodilo u Kabulu kada je ubijeno devet novinara i fotografa, ukljucujuci i AFP-ovog Shaha Maraia', kaže se u tekstu.



Takvo novinarstvo, nastavlja Ketz, glavni je alat za borbu protiv lažnih vijesti. Navodi i primjere kada se tijekom teroristočkog napada u Nici 2016. govorilo o navodnoj talačkoj krizi ili o navodnom napadu na Eifellov toranj u noći krvavih napada na Pariz 13. studenoga 2015.



'U oba slučaja radilo se o lažnim vijestima koje su se proširile društvenim mrežama i nestale su tek nakon pažljivih medijskih provjera', kaže se u tekstu. 'Ako se kratki isječci uklone iz 'susjednih prava' pljačka sadržaja će se nastaviti. Razlog je jednostavan. Upravo te kratke isječke čitaju ljudi na internetu, a to stvara milijune online interkacija što generira znatan prihod za platforme'.



'Ako se preuzimanjem vijesti od izdavača i agencija izbjegavaju 'susjedna prava' budući da se radi o kratkim isječcima, Direktiva gubi sadržaj. To će značiti da temeljni posao našeg zanata, istraživanje i pisanje provjerenih činjenica nema vrijednost. Svi napori izdavača i novinskih agencija kako bi javnosti dostavili vijesti bit će potpuni gubitak. To će također značiti da povijest ne pišu činjenice. Na kraju ćemo ostati prepušteni onima koji šire lažne vijesti'.



Ketz dodaje da bi bez novinskih agencija, novina, radio i televizijskih postaja, inernetske stranice izgubile i velik dio sirovih informacija. 'Opstanak agencija neophodan je za demokraciju, a to zahtijeva da one budu u potpunosti uključene u Direktivu kao i izdavači'.



Druga stvar na koju upozorava Ketz je trajanje 'susjednih prava'. iTrajanje zaštite 'susjednih prava' također je ključno pitanje. Neki žele da se skrati na godinu dana. Zar ne bi bilo apsurdno da internetski divovi koriste tragične fotografije napada u Parizu 2015. besplatno zato što je proteklo više od godinu dana? Zdrav razum nalaže povratak na prvotno predloženo razdoblje od 20 godina', ističe Ketz. Lobisti su uspjeli u javni prostor ubaciti tezu da pravedna naknada za stvaratelje sadržaja na internetu znači smrt slobodnog interneta.