Nove mjere Stožera za civilnu zaštitu: Zatvaraju se javne površine, ukida se međugradski prijevoz, a otoci zatvaraju za one koji nisu stanovnici

U Hrvatskoj ima 157 oboljelih, što je za 29 pozitivnih više nego jučer, rekao je na press konferenciji nacionalnog Stožera civilne zaštite ministar zdravstva Vili Beroš. Zbog nedržanja uputa dijela građana Stožer za civilnu zaštitu uveo je nove mjere

Ukupno je obavljeno 2038 testiranja, kazao je Beroš.

'Dobro je to što je epidemiološka situacija i dalje pod nadzorom, dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju no loše je to što pojedinci ne poštuju pravila samoizolacije i uputstva koja daje stožer. Moramo najozbiljnije shvatiit ovu uputu jer ona omogućava da se zaraza ne širi nekontrolirano', kazao je Beroš.

Kao ministar više ne molim nego zahtjevam da svi građani poštuju upute stožera, dodao je.