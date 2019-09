Nova pravila za mirovinu: Doznajte koje su sve promjene i tko će od njih imati najviše koristi

Nakon što je Vlada odlučila ispuniti zahtjeve sindikata, sljedeći tjedan u javno savjetovanje ide sedam izmjena zakona koji će različitim skupinama ljudi omogućiti da rade i nakon 65. godine, ako to žele.

Što se tiče žena, Vlada je htjela izjednačiti dob umirovljenja za žene i muškarce do 2033. na način i muškarci i žene idu u mirovinu sa 67 godina. Tako je trebalo biti određeno i prijelazno razdoblje prema kojem bi žene u mirovinu išle sa 65 godina. Vlada je u zakonu naznačila da to prijelazno razdoblje završava 2026. godine.

Budući da će se Zakon o radu mijenjati, Vlada će radnicima, koji to žele, omogućiti da rade nakon navršene 65. godine. Dosad je Zakon o radu omogućavao rad i nakon 65. godine ako se radnik tako dogovori s poslodavcem, a izmjene Zakona o radu će omogućiti da svi oni koji žele raditi nakon 65. godine, to i mogu bez posebne dozvole poslodavca. Vlada će u Zakonu samo definirati dobnu granicu koja će vjerojatno iznositi 68 godina, ali o tome će se tek dogovarati sa socijalnim partnerima u ponedjeljak. Također, u slučaju da radnik želi ostati raditi nakon 65. godine, a poslodavac nema potrebu za njim, morat će mu isplatiti otpremninu za godine koje je još mogao provesti na poslu.

Liječnici i medicinsko osoblje

Iako liječnici i ostalo medicinsko osoblje i sada mogu raditi dulje od 65. godine, to mogu samo uz suglasnost ravnatelja, upravnog vijeća i potpis ministra. Prema informacijama iz Ministarstva zdravstva, pretpostavlja se da će se izmjenama zakona ići u smjeru da liječnici mogu, ako žele, raditi do 68. godine bez posebnih dozvola šefova i ministra. Nakon toga, ako i dalje postoji potreba za njima, liječnici i medicinsko osoblje mogli bi moći raditi do 70. godine, no u dogovoru s nadređenima. Sindikati se s takvim planom slažu, no upozoravaju da se to mora formulirati tako da liječnici rade i nakon 65. godine samo ako postoji potreba za službom, ali da pritom ne ispaštaju mladi liječnici.

Učitelji, nastavnici i sveučilišni profesori

Zakon o odgoju i obrazovanju definira da učitelji i nastavnici u mirovinu idu sa 65 godina, a mogu nastaviti raditi samo do kraja školske godine ako u toj godini navršavaju 65 godina, odnosno do 31. kolovoza. S druge strane, ravnatelji mogu dovršiti svoj četverogodišnji mandat ako i napune 65 godina. Zasad je u planu da i oni mogu raditi nakon 65. godine, no u Ministarstvu znanosti i obrazovanja ne znaju još što će se konkretno mijenjati u Zakonu, doznaje Jutarnji.

Također, sveučilišni profesori mogu ostati raditi i nakon 65. godine, ako za njima postoji potreba te ako 'udovoljavaju kriteriju izvrsnosti' koji određuje Nacionalno vijeće za znanost. Odobrenje se izdaje na dvije godine, s mogućnošću produljenja za još dvije . Ako i nakon tih produljenja učilište ima potrebu za tim profesorom, mora ga platiti iz vlastitog budžeta.