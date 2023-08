Nova plinska afera na pomolu? 'Radi se o milijardama, Uskok istražuje HEP'

“Umirovljenici me pitaju na ulici zašto oni ne bi dobivali taj plin za jedan cent kao Pavao Vujnovac. Vrlo jednostavno, Vujnovac to kontrolira kroz ljude koji su postavljeni na ključnim područjima”, dodao je.

Troskot kaže kako ga ovo podsjeća na aferu “plin za jedan cent”. “Tada smo otkrili koja je uloga PPD-a u toj aferi. Tada su tvrdili da su kupili tek 11 posto tog plina, ali na kraju se ispostavilo prema izvještaju HROTE-a da je to 63 posto, plus 2 posto tvrtka Enna. PPD je ušao u sve pore hrvatskog gospodarstva, a Andrej Plenković je na lajni njihovoj”, rekao je Troskot gostujući jutros na N1 televiziji.

Nakon toga je spomenuo i problem s brojilima gdje se radi o “još većim ciframa novaca”.

“U zadnjih 6 ponuda to je oko milijardu kuna. To su brojila koja se stavljaju u naša kućanstva i mjere potrošnju plina i električne energije, u koje je također upleten Vujnovac, Gobac, Jurčević i ta ekipa kroz kompaniju AMR sustavi u čijoj je vlasničkoj strukturi i ljubljanska tvrtka Iskraemeco na čijem je čelu Ante Bračić koji je i osmislio cijeli sustav. U zadnjih šest godina je to predmet Uskoka koji je sada zajedno s europskim istražiteljima u HEP-u i istražuju ta brojila jer je dio novaca iz EU fondova”, tvrdi Troskot.

“To je sve potpisao Frane Barbarić, ali i Šambić koji je član Uprave. Iskraemeco, uz Landis Gyr, su jedine tvrtke koje su u zadnjih 6 godina dobivale te natječaje za brojila. Nekoliko je tu problema, prvo su cijene koje su možda i duplo veće, a drugo su loša kvaliteta tih brojila. I treće, zbog čega se stvorio takav kartel, ista je to ekipa koja je sagradila onu grdosiju od hotela na Hvaru”, dodao je.