Nova knjiga tvrdi: Trumpa su Rusi vrbovali prije 40 godina

Donald Trump još prije 40 godina vrbovan je kao suradnik Rusije, što je rezultiralo desetljećima dugim odnosom, od kojeg su imali koristi i Trump i Rusija, tvrdi se u novoj knjizi autora Craiga Ungera

Navodi se i da ga je 1987. pozvao u Moskvu visoki dužnosnik KGB-a kako bi provjerio lokacije za gradnju hotela u tom gradu, no posjet je zapravo bila dublja priprema Trumpa kako bi Rusi imali utjecaj i naštetili američkoj demokraciji. Kada je kasnije postao predsjednik, trebao se odužiti za sve usluge pa je dao Putinu sve što je on poželio, tvrdi autor knjige.

Trump je svoju vezu s Rusima započeo 1976., kada je svoj nekretninski biznis odlučio prebaciti iz Queensa na Manhattan. Tada je jeftino kupio Commodore Hotel koji će kasnije postati Grand Hyatt New York. Kako je za hotel trebao i televizijske prijamnike za sobe, obratio se Semyonu Kislinu, suvlasniku trgovine Joy-Lud Electronics. Kislin, ukrajinski Židov, uz to je u ukrajinskoj Odessi imao trgovinu s voćem i povrćem, a jedan bivši agent KGB-a tvrdi da je Židov koji bi imao takvu trgovinu u to doba morao biti regrutiran za KGB.

U knjizi se spominje i kako je Trump još ranije prodavao stanove pripadnicima ruske mafije, a koja ih je kupovala putem lažnih tvrtki i tako prala novac.