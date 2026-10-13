Nova eskalacija u Crnom moru: Dronovi pogodili dva broda kod obale Bugarske, jedan potonuo

Dva broda pogođena su dronovima u blizini bugarske obale Crnog mora, a jedan od njih je potonuo, potvrdio je u utorak bugarski premijer Rumen Radev. Riječ je o drugom takvom incidentu u samo tjedan dana
Novi napad dronovima u Crnom moru izazvao je zabrinutost u Bugarskoj, članici NATO-a, nakon što su tijekom noći pogođena dva broda nedaleko od njezine obale.
Kako je izvijestio Reuters, bugarski premijer Rumen Radev potvrdio je da je jedan brod potonuo, dok je drugi pretrpio oštećenja. Brod 'Chelsea 3', u ukrajinskom vlasništvu i pod malteškom zastavom, pogođen je trima dronovima oko 1.30 sati po lokalnom vremenu. Napad se dogodio približno 18 nautičkih milja, odnosno 33 kilometra od bugarske obale.
Spašeno 15 članova posade
Na brodu 'Chelsea 3' nalazilo se 15 članova posade, sedam ukrajinskih i osam azerbajdžanskih državljana. Svi su spašeni, potvrdio je Radev. Pet članova posade primilo je liječničku pomoć, no nitko nije teže ozlijeđen.
Bugarski premijer potvrdio je i da je spašen jedan član posade drugog broda, koji je nakon napada potonuo.
Dodatne pojedinosti o potonulom brodu i ostalim članovima njegove posade zasad nisu objavljene.
'Ovo je apsolutno neprihvatljivo'
Radev je u televizijskom obraćanju oštro osudio napad, naglasivši da se dogodio u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda.
'Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda', poručio je.
Najavio je da će o incidentu razgovarati s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
Bugarska poziva ruskog veleposlanika
Iako zasad nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, Radev je izjavio da njegove posljedice idu u korist Rusiji.
'Nemamo jasne dokaze o tome tko je izveo napad, ali njegov ishod koristi Ruskoj Federaciji', poručio je bugarski premijer.
Najavio je i da će zbog incidenta pozvati ruskog veleposlanika na razgovor. Za sada nije poznato odakle su dronovi lansirani niti tko njima upravlja.
Drugi incident u samo tjedan dana
Najnoviji napad drugi je takav incident u blizini bugarske obale u posljednjih tjedan dana. Bugarska nema kopnenu granicu ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali zbog svojeg položaja na Crnom moru ima važnu stratešku ulogu u NATO-u.
U crnomorskoj regiji nalaze se velike ruske i ukrajinske luke, a pomorski promet odvija se u neposrednoj blizini područja zahvaćenih ratom. Incident dodatno pojačava zabrinutost zbog sigurnosti plovidbe i mogućih napada dronovima u blizini teritorija članica NATO-a.