Nova eskalacija u Crnom moru: Dronovi pogodili dva broda kod obale Bugarske, jedan potonuo

Dva broda pogođena su dronovima u blizini bugarske obale Crnog mora, a jedan od njih je potonuo, potvrdio je u utorak bugarski premijer Rumen Radev. Riječ je o drugom takvom incidentu u samo tjedan dana

Novi napad dronovima u Crnom moru izazvao je zabrinutost u Bugarskoj, članici NATO-a, nakon što su tijekom noći pogođena dva broda nedaleko od njezine obale. Kako je izvijestio Reuters, bugarski premijer Rumen Radev potvrdio je da je jedan brod potonuo, dok je drugi pretrpio oštećenja. Brod 'Chelsea 3', u ukrajinskom vlasništvu i pod malteškom zastavom, pogođen je trima dronovima oko 1.30 sati po lokalnom vremenu. Napad se dogodio približno 18 nautičkih milja, odnosno 33 kilometra od bugarske obale.

Spašeno 15 članova posade Na brodu 'Chelsea 3' nalazilo se 15 članova posade, sedam ukrajinskih i osam azerbajdžanskih državljana. Svi su spašeni, potvrdio je Radev. Pet članova posade primilo je liječničku pomoć, no nitko nije teže ozlijeđen. Bugarski premijer potvrdio je i da je spašen jedan član posade drugog broda, koji je nakon napada potonuo. Dodatne pojedinosti o potonulom brodu i ostalim članovima njegove posade zasad nisu objavljene.

The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued. — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026